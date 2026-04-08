トッテナムが２部降格で“恩恵”？ 最近までプレミア１位だったレジェンドが見解「信じられないほど素晴らしい体験になる」

トッテナムが２部降格で“恩恵”？ 最近までプレミア１位だったレジェンドが見解「信じられないほど素晴らしい体験になる」