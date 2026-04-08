8日11時現在の日経平均株価は前日比2792.20円（5.23％）高の5万6221.76円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1446、値下がりは106、変わらずは20と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を594.95円押し上げている。次いで東エレク <8035>が360.03円、ファストリ <9983>が299.28円、ＳＢＧ <9984>が172.97円、フジクラ <5803>が95.14円と続く。



マイナス寄与度は16.09円の押し下げで信越化 <4063>がトップ。以下、出光興産 <5019>が4.39円、ＩＮＰＥＸ <1605>が3.86円、川崎汽 <9107>が2.99円、メルカリ <4385>が2.28円と続いている。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、ガラス・土石、不動産と続く。値下がり上位には鉱業、海運、石油・石炭が並んでいる。



※11時0分8秒時点



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