米男子ゴルフの今季メジャー初戦マスターズは9日から4日間、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGCで開催される。前回大会覇者ロリー・マキロイ（36＝英国）は7日、練習ラウンド後、公式会見に臨んだ。

王者としてオーガスタに戻ってきたマキロイは「グリーンジャケットを着て記者会見に臨めるなんて本当に素晴らしい気分だ」と興奮を隠せなかった。

会見後には自らホストを務めるチャンピオンズディナーが開催されるが、マキロイは「去年の面白い話がある」と、その恒例行事にまつわる自身のエピソードを披露した。

前回大会の2日前、マキロイはジャスティン・ローズ、オーガスタ・ナショナルGCのメンバーと食事した後、車でコースに戻ってきた。ちょうどその時、チャンピオンズディナーが開催中で参加者がバルコニーでカクテルを飲んでいた。

マキロイは「彼らに見られると気まずだろうし、車を降りたくなかった。本当に気まずい思いをした」と当時を回想した。

これからはバルコニーに立つ側に回る36歳は「チャンピオンズディナーはスポーツ界の最高の伝統の一つだと思う。今夜初めて経験するが、これから先何年も参加できることが楽しみ」と語った。

今季はまだ優勝がない。2月のジェネシス招待で2位になった後は3月のアーノルド・パーマー招待が棄権、プレーヤーズ選手権は40位と振るわなかった。3週間のオフ明けでもあるが、オーガスタに向けて準備はできている。「この3週間は自宅で過ごし、心身ともに準備を整えた。コースで自分のプレースタイルを貫くのが少し楽になるはず」とうなずいた。

史上4人目の連覇に挑む。11年大会では4打リードで迎えた最終日に80と崩れて初優勝を逃すなど何度も悔しい経験をしてきた場所だが、一度オーガスタを攻め落とした自信は揺るがない。

「今回で18回目の出場。いいことも悪いことも含めていろいろな経験をしてきたことは自分の強み。あと10回はチャンスがあると感じている」と胸を張った。