大和ハウスプレミストドーム（札幌市豊平区）を運営する札幌ドームは７日、２０２５年度のドーム稼働率は７１％で、約１億円の純利益を見込んでいることを記者会見で明らかにした。

同社によると、２５年度は人気グループ「嵐」のライブをはじめとする大型イベントをドームで開催。施設利用料や物販などが堅調に伸び、売上高は２０億円を超える見込みという。ドームを巡っては、プロ野球・北海道日本ハムファイターズが本拠地を移転した２３年度に、６億５１００万円の純損失を出していた。

同社は、２５年度の札幌市への経済波及効果が２５６億円に上ったと発表。スポーツ振興のために、札幌市へ現金４０００万円や１７００万円分の物品を寄付したことも明かした。

また、２６年度から市内のホテルと協力態勢を築き、定期的な情報交換や体験型観光商品の共同開発、ホテルとドーム間のシャトルバス運行などを実施していく方針を示した。

ドームの活用方法を巡っては、北海道武蔵女子短大との連携を発表。イベントがない日に若者がドームへ足を運ぶための企画を同短大の学生らが授業を通して考え、８月にも実証実験を行う予定だという。

ドームを子どもの居場所として提供するプロジェクトも始動する。５〜６月には、ドームの３階に読書や自習ができるスペースを開設するほか、ダンサーやミュージシャンによる体験教室、ドームでの宿泊体験などを企画するという。

同社の阿部晃士社長は「経費の見直しや営業の拡大、外部との事業連携をさらに進め、今年度の黒字化と安定的な経営を目指していく。地域社会の課題解決にも積極的に取り組んでいきたい」と話した。