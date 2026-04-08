Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

iPadの側面にApple Pencilをピタッとくっつけて充電する。一見スマートなこの動作ですが、どこか「不自由さ」を感じていませんか？

お気に入りのケースが干渉してうまく充電できなかったり、Apple PencilのためにiPadのバッテリーを消費したり……。そんな小さなモヤモヤを抱えていた私にとって、Apple Pencil専用の独立型充電スタンドはちょうどいい解決策でした。

今回、「yi-G Pencil」を実際に試してみて、その便利さを実感。新発想のApple Pencil充電スタンドの魅力をご紹介していきます。

小さな見た目よりも、どっしり感あり

Photo: 山田洋路

スリムでコンパクトな「yi-G Pencil」。なのに、実際に使ってみるとデスクの上では安定感があります。その秘密は、底面に採用されたラバー素材。しっかりとグリップしてくれるので、Apple Pencilを置いたときにスタンドが軽すぎて動いてしまう不安もなさそうです。デスク環境を邪魔しない洗練されたデザインも、うれしいポイントです。

Photo: 山田洋路

外出先での使用を想定して、モバイルバッテリーから給電してみましたが、問題なし。カフェでもiPad本体のバッテリーを消費せずに、Apple Pencilを最適な状態に保てるのは、ノマドワーカーにとって大きな安心材料になるはずです。

やっと「理想のケース」が選べる

Photo: 山田洋路

これまで、側面に厚みがあるケースを付けていると、iPad本体でのワイヤレス充電ができないのがちょっとした悩みでした。このスタンドがあればケースの選択肢が広がります。充電のたびにケースを外す必要がなく、お気に入りのケースを着けっぱなしで、Apple Pencilには充電用の特等席がちゃんとあるのが、正直一番うれしかったかもしれません。

片手で「スッ」と取れる。絶妙なマグネットの力加減

Photo: 山田洋路

何度もApple Pencilを取り、戻す動作を繰り返してみて感じたのが、マグネットの強さが絶妙だということ。近づけると「ピタッ」と吸着する確かな磁力がありつつ、取るときは片手でスムーズに外せます。シリコンカバーのおかげで、大事なペンを傷つける心配がないのも安心して使えるポイントでした。

コーヒーを淹れている間に「戦力」に復帰

Photo: 山田洋路

Apple Pencilの充電がなくなってきたと感じたときにも、焦る必要はありません。スタンドにApple Pencilをくっつけつつ、コーヒーを淹れて戻ってくると、もう書ける状態に。この復帰の早さは非常に心強いです。

85％以降はバッテリー保護のために自動で低速充電に切り替え、満充電後は通電を停止してくれる保護機能があるおかげで、Apple Pencilを置きっぱなしにできます。

Apple Pencilユーザーなら誰もが感じていた小さな不便を、解消してくれる「yi-G Pencil」。あなたのApple Pencilにも、iPadから独立した「専用の特等席」を用意してみませんか？

先行割引などの詳細は、プロジェクトページからご確認いただけます。

※本製品は「Apple Pencil Pro用」と「第2世代用」の2モデル展開です。充電規格が異なるため、お手持ちのペンに合わせたモデル選択が必要です。

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Source: machi-ya

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。