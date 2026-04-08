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現代の打ち出の小槌、的な。

ここ数年、緩やかな減少傾向にあったApp Storeにおける新規アプリ数が、昨年ついに大幅な増加に転じました。

米テクノロジー系メディアのThe Informationが発表した最新のデータによると、AppleのApp Storeでは2026年の第1四半期、23万5800件の新規アプリが登録され、前年同期比で84%も増加しました。

デジタルインテリジェンス企業Sensor Towerのデータを見ると、App Storeにおける新規アプリの急増は比較的最近の傾向であることがわかります。なにしろ2025年までは、App Storeに追加される新規アプリ数は縮小傾向にあり、2016年から2024年にかけては48%減少していたのですから。

ところが2025年には、App Storeに60万本近くの新アプリが登場し、世界全体で30％の成長を記録しました。そしてこの新たなトレンドは、2026年に入っても加速しているようです。

アプリのリリース数が急増しただけでなく、2025年は「バイブコーディング」が初めて注目された年でもありました。バイブコーディングとは、人間ではなく人工知能にコードを書いてもらう技術です。

2025年初頭にAnthropicのClaude Codeがリリースされ、続いてOpenAIのCodexが登場したことで、コーディングやソフトウェア開発の経験がない一般ユーザーでも、これらのAIツールと平易な英語を使ってアプリを構築できるようになったのです。

「バイブコーディング」という言葉は、OpenAIの共同創設者であるアンドレイ・カーパシーが2025年2月に初めて提唱。年末には『コリンズ英語辞典』の2025年「今年の言葉」に選出されました。

生産性と利益最大化の可能性に胸を躍らせたシリコンバレーをはじめとする企業界のCEOや経営幹部は、このトレンドに熱狂的に飛びつきました。中には熟練のプログラマーやソフトウェアエンジニアをリストラ対象とする企業もあったほど。

あまりにも急激に企業界がこのトレンドに飛びついたことから、株式市場の投資家は「バイブコーディングとはソフトウェア企業の終焉を告げるもの」だと確信するようになりました。その一方でバイブコーディングツールは業界を超えて浸透し、副業好きの間でも新たなトレンドとなったのです。

しかし、バイブコーディングで生成されたアプリケーションは、完璧とは言えません。AIが生成したコードが多くの問題を引き起こすことから、このトレンドによって「バイブコーディング・クリーンアップ・スペシャリスト」と呼ばれる新しい職種が生まれることにもなりました。

バイブコーディングによって2025年のApp Storeに華々しい復活劇が見られた反面、実はAppleはバイブコーディングアプリをそれほど歓迎してはいません。

先月、App Storeはトップクラスのバイブコーディングアプリ3つ（Replit、Vibecode、Anything）を、ガイドラインに違反しているとして削除しました。

これらのバイブコーディングアプリは、Appleデバイス上でユーザーがアプリを構築・利用することを支援しており、それがAppleの大きな懸念事項のようです。

Appleは、バイブコーディングに対する独自のソリューションとして、アプリ開発者向けのツールであるXcodeを提供しています。Xcodeには現在、コードをレビュー・編集するAIエージェントによる自律的なコーディング機能が搭載されています。