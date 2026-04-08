◆米大リーグ ブルージェイズ１―４ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が７日（日本時間８日）、本拠地・ドジャース戦に「５番・三塁」で先発出場。９回先頭の第４打席はこの日今季４セーブ目、通算２５７セーブ目を挙げたメジャー屈指の守護神、Ｅ・ディアス投手（３２）を相手に空振り三振に倒れた。

１ボールから３球連続でスライダーにバットが空を切った。最後は外角に大きく逃げるボールに手を出してしまった。

ドジャースの先発は山本由伸投手（２７）だった。侍ジャパンで共闘した右腕とのマッチアップが実現した。まずは両チーム無得点の２回無死二塁で打席へ。１ストライクから二飛に倒れた。３点を追う５回先頭では３ボールから山本が投じた真ん中低めの直球に対して積極的にスイング。捉えたかに見えた打球が左翼へ飛んでいったが、もうひと伸びがなく左飛だった。

待望の快音が響いたのは２点を追う７回先頭。カウント１―２からの４球目がストライク判定を受け、見逃し三振となりかけたが、ＡＢＳ（ロボット審判）のチャレンジを利用するとボール判定に覆った。仕切り直しとなり、フルカウントからの７球目、山本の外角低め９６・２マイル（約１５４・８キロ）直球を捉えた。右中間を破る強烈な二塁打。ＮＰＢ時代に８打数４安打１本塁打と好相性だった右腕から、３打席目でＨランプをともした。

メジャー挑戦１年目の岡本はデビューから６試合連続安打をマーク。試合前時点で１０試合に出場して打率２割６分３厘、２本塁打、３打点だった。前日６日（同７日）の同戦は「４番・三塁」で出場して４打数２安打。開幕戦以来、９試合ぶりにマルチ安打をマークしていた。

対戦相手のドジャースには大谷、山本、佐々木が所属。この日は山本が先発マウンドに上がり、大谷は「１番・ＤＨ」でスタメン出場している。昨季ワールドシリーズで戦った両チームの一戦を、日本人選手が熱くしている。