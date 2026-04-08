◆米大リーグ ブルージェイズ１―４ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが７日（日本時間８日）、昨季ワールドシリーズで戦ったブルージェイズと敵地で対戦し、接戦を制して５連勝。今季９勝２敗で貯金を早くも「７」とした。

先発した山本由伸投手（２７）は、２回途中から６回先頭まで１２者連続アウトを奪うなど、７回途中５安打１失点、６奪三振の好投で２勝目（１敗）。「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手（３１）は、初回先頭の１打席目に四球を選んで出塁し、昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁を「４２」にまで伸ばして、日本人史上単独２位となり、イチロー（マリナーズ）が０９年４〜６月に作った日本人記録の「４３」に王手をかけた。３回無死一、三塁の２打席目には右翼フェンス直撃となる先制の適時打。５試合連続安打をマークした。

山本は初回に３者連続三振を奪う圧巻のスタートを切ると、２回は先頭のサンチェスに右翼越えの二塁打を許したが、岡本を二飛に打ち取るなど、後続を抑えた。ドジャースは３回に大谷の適時打などで２点を先制。５回にはフリーランドの右前適時打でリードを３点に広げた。

山本は２回無死二塁から、６回先頭のヒメネスに安打を浴びるまで１２者連続アウト。３回からは３イニング連続で３者凡退に抑える快投を見せた。３―０の６回には１死二塁でスプリンガーに右中間への適時二塁打を浴びて初失点。７回には先頭の岡本に右中間への二塁打を浴び、続くクレメントにセーフティーバントを決められて無死一、三塁で降板となった。２番手ベシアは無死満塁のピンチを迎えたが、後続を抑えて２点のリードを守った。

あす８日（同９日）の３連戦３戦目は、大谷が先発予定。出塁すれば日本人記録の４３試合連続出塁に並ぶ。さらに投手としても自己最長の２２回３分の２連続無失点を継続しており、投打の記録を伸ばせるかに注目だ。