◆米大リーグ ブルージェイズ１―４ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が７日（日本時間８日）、ドジャース戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、４打数１安打だった。ドジャースの山本から二塁打を放つなど奮闘したが、チームは競り負けて６連敗になった。

ドジャースの先発は山本。侍ジャパンで共闘した右腕とのマッチアップが実現した。まずは両チーム無得点の２回無死二塁で打席へ。１ストライクから二飛に倒れた。３点を追う５回先頭では３ボールから山本が投じた真ん中低めの直球に対して積極的にスイング。捉えたかに見えた打球が左翼へ飛んでいったが、もうひと伸びがなく左飛だった。

待望の快音が響いたのは２点を追う７回先頭。カウント１―２からの４球目がストライク判定を受け、見逃し三振となりかけたが、ＡＢＳ（自動判定システム）のチャレンジを利用するとボール判定に覆った。仕切り直しとなり、フルカウントからの７球目、山本の外角低め９６・２マイル（約１５４・８キロ）直球を捉えた。右中間を破る二塁打。ＮＰＢ時代に８打数４安打１本塁打と好相性だった右腕から３打席目でＨランプをともした。

岡本が奮闘したものの序盤から主導権を握られた試合だった。先発のエース右腕・ガウスマンが３回に大谷に右越えの適時打をを浴びて先制点を献上。２点ビハインドの５回にも追加点を与え、３点のリードを許した。

打線はドジャース先発の山本に苦しんだ。内外角に丁寧に投げ込まれ、５回までわずか１安打で無得点。６回にスプリンガーの右中間への適時打で反撃したが、山本からはその１得点でけだった。

対戦相手のドジャースには大谷、山本、佐々木が所属。この日は山本が先発マウンドに上がり、大谷は「１番・ＤＨ」でスタメン出場した。昨季ワールドシリーズで戦った相手に敗れ、チームは泥沼の６連敗。シュナイダー監督がボーク判定に対して抗議し、退場にもなった。８日（同９日）は大谷が先発する予定で、奮起が求められる。昨季のア・リーグ王者がシーズン序盤で早くも苦しい状況に立たされた。