DHCが展開するベースメークシリーズの専用コンパクトとして、ディズニープリンセス「シンデレラ」デザインが数量限定で登場！

魔法をかけられた瞬間の「シンデレラ」がデザインされた、心ときめく限定コンパクトです☆

DHC ディズニー「シンデレラ」 ベースメークシリーズ 専用コンパクト

©DISNEY ENTERPRISES, INC

コンパクト価格：990円(税込)

※コンパクトのみ。ファンデーションは別売りです

発売日：2026年4月8日(水)

※なくなり次第終了

サイズ：ミラー付 / 縦68.2×横115.4×高さ15.8mm

販売店舗：DHC通販、直営店

DHCから、“Dreaming（夢見る心）”をテーマに、ディズニーの大人気プリンセス「シンデレラ」の世界観を取り入れた「DHC ベースメークシリーズ 専用コンパクト （薬用ホワイト) [シンデレラ]」が数量限定で登場！

ディズニー映画「シンデレラ」の物語が持つ“魔法”や“輝き”の世界観から着想を得てデザインされた専用コンパクトは、メークを通じてなりたい自分へ近づく楽しさが表現されています。

日常のメーク時間を、まるで魔法に包まれたかのような、少し特別なひとときへと演出。

コンパクト本体には、上品でかわいらしい線画アートが採用されています。

幅広い世代の女性が使用できるデザインです。

また、外箱とコンパクト本体にはそれぞれ異なるアートをあしらい、箱を手に取った瞬間から「シンデレラ」の物語のような世界観が広がります。

まるで肌に魔法をかけるような、心ときめくメークの時間を楽しめるコンパクトです☆

上品なブルーと線画が美しい、「シンデレラ」デザインのコンパクト。

「DHC ベースメークシリーズ 専用コンパクト （薬用ホワイト） [シンデレラ]」は、2026年4月8日より販売中です☆

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