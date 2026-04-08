BTS・JUNG KOOK（ジョングク＝28）の料理の腕前にまつわるエピソードが公開された。6日に公開された韓国のYouTubeトーク番組で明かされた。「BTSが、インターネットで最も検索された質問に答えます」のタイトル動画で、料理上手なジョングクが話題の中心となった。

まずは「料理はどこで習ったのか？」の問いに、「軍隊で包丁さばきをたくさん学んだ」と答えた。J−HOPEは「包丁さばきが本当にうまい」と認めた。

ジョングクと23年12月12日、韓国陸軍に同伴入隊したJIMIN（ジミン）は「（ジョングクは）指をたくさん切った。血がたくさん出ていた」と、韓国軍服務当時を振り返った。

ジョングクはまた「1人で何かをするのが好きで、（料理は）動画を見て学んだ」と話し、それに対しSUGA（シュガ）は「つい最近、ドバイもちもちクッキー（最近韓国で流行っているおやつ）を…（作ってくれた）」とエピソードを明かした。韓国メディアのエクスポーツは8日「実はジョングクが、スタッフのためにドバイもちもとクッキーを200個、自ら作って配ったものだった」と報じた。

またJ−HOPEは「パスタも作って、たくさん作っている」と話し、シュガは「私たちだけで集まると、（ジョングクは）1人で料理している」。V（ヴィ）は「ジョングクの家に行くと、たくさん料理を作ってくれる」と続けた。

ジョングクは以前から、エゴマ油の冷たいそば、ラーメンかゆ、カップ麺チャーハンなど、独自のレシピを公開し、世界中で話題になっていた。韓国軍では、陸軍第5師団砲兵団で服務し、所属部隊で炊事兵として勤務していた。軍務中に、ファンコミュニティーに「ARMY（アーミー＝公式ファン名）元気？ 私は元気にやっている。ご飯も上手に炊いているよ」と、近況報告したことがある。