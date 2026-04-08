「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。“先生”としての思いを投稿した。

「事務所の新人レースクイーンさんたちの研修を毎年担当させて頂いてるんだけど、研修をするたびに新人さんたちから初心を思い出させてもらえることを本当にありがたいと思ってる」とつづり、北原さえ、柏田徳花、東城百合子との4ショットを公開した。

24年のレースアンバサダーアワードを受賞した時の写真も添え「わたしは軽い気持ちでレースクイーンを始めたけど、とっても素敵なファンの皆さんに支えられて嬉しいことも辛いことも一緒に乗り越えてもらったおかげで10年もレースクイーンを続けることができています。こんなにたくさんの方に支えてもらえるお仕事ができるのってすごく貴重なことだから、新人さんたちにもたくさんの方に応援してもらってファンの皆さんと一緒にたくさん思い出を作ってほしい デビューイヤーが最高の一年になりますように！」と記した。

ファンやフォロワーからも「かこさんの努力もすごい」「まさにプロ」「女性としても素敵」「素敵すぎるー」「魅力満載」「スタイル抜群」「ナイスボディ」「美のグラミー賞」「凄まじい美人オーラ」「かこ先生頑張って」などのコメントが寄せられている。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人の「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。宝塚音楽学校への在籍経験や秘書検定の資格も持っている。公称サイズは身長172センチ。「9頭身レースクイーン」とも称される。「かこ様」の愛称で人気で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショットや、水着、振り袖、浴衣の写真なども投稿。25年8月29日にはランジェリー姿などのグラビアが雑誌に掲載され、デジタル写真集も発売。趣味は食べること。特技はタップダンス。好きなアニメは「名探偵コナン」。血液型O。