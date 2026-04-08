7日(現地時間)に行われたレアル・マドリードとのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝1stレグで、バイエルン・ミュンヘンのマヌエル・ノイアーが健在ぶりを示した。



ノイアーは、18分にヴィニシウス・ジュニオールが左サイドから中に切り込んで放ったシュートを左手一本でセーブすると、29分にはフェデリコ・バルベルデのスルーパスに反応して右サイドからバイエルン守備陣の背後に抜け出したキリアン・ムバッペのシュートも体でブロック。レアルに得点を許さず無失点で前半を終えた。





後半に入っても61分にヴィニシウス、66分にムバッペがフリーでシュートを放つビッグチャンスを迎えたが、どちらの場面でもノイアーは冷静に対処し、シャットアウト。74分にトレント・アレクサンダー・アーノルドの右サイドからの折り返しをムバッペに押し込まれて1失点は許したものの、レアルの攻撃を最少失点でしのいで2-1での勝利に大きく貢献し、試合後にはマン・オブ・ザ・マッチにも選出された。40歳になっても圧巻のパフォーマンスを披露したノイアー。しかし本人に慢心は一切なく、冷静に来週ミュンヘンで行われる2ndレグを見据えている。「2-0にできなかったのは残念だよ。本当にそう思う。レアルがどれだけ危険なチームなのか皆知っているし、それは今日の試合でも分かったはずだ。ここベルナベウで勝てたことは嬉しいけど、それでも次の試合は厳しくて難しいチャレンジになると思う」(ドイツ紙『Bild』より)また、ノイアーはヴィニシウス、ムバッペへの警戒も緩めていない。「彼らは世界最高クラスの選手。両足でシュートが打てるし、ドリブルも物凄いから守るのは難しい。しっかりと距離を詰めて人数をかけて守れば少しは簡単になるけど、それでも彼らとの1対1はかなり厳しい局面になる」注目の2ndレグは、15日にミュンヘンで行われる。次戦もノイアーがバイエルンのキーマンとなりそうだ。