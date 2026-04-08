警察官などになりすまし山形県鶴岡市の７０代女性から現金１０００万円をだまし取ったとして、神奈川県の３２歳の女がきのう（７日）逮捕されました。女は現金を回収する「受け子」とみられています。

詐欺の疑いで逮捕されたのは、神奈川県に住む無職の女（３２）です。

警察によりますと女は去年９月、詐欺を行うグループの１人として警察官などになりすます手口で鶴岡市に住む７０代女性から現金１０００万円をだましとった疑いがもたれています。

女のグループは去年９月１２日から３０日までの間、被害を受けた女性に対し複数回にわたって電話をかけ、「あなたの口座が犯罪に使われている」「身の潔白を証明するには現金の札番号を確認する必要がある」などと言ったということです。

女性は指示に従って現金が入った紙袋を自宅の玄関前に置き、あわせて現金１０００万円をだましとられました。

女はグループの中で現金の入った紙袋を回収する「受け子」とみられています。

■別の詐欺事件ですでに逮捕

女は他県での別の詐欺事件ですでに逮捕されていて、防犯カメラの解析や聞き込み捜査などから今回の事件にも関与していることがわかったということです。

警察は、女の認否について今後の捜査に支障があるとして、明らかにしていません。

今回被害にあった女性は１０００万円のほかにも同じ手口で９００万円をだましとられています。

警察はこの９００万円については女ではない何者かが回収をしたとみて、調べを進めています。