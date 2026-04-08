9日(木)から10日(金)にかけて、低気圧が発達しながら日本海を通過する見込みです。

9日から10日は、九州から北海道まで全国的に雨が降るでしょう。九州から東海の太平洋側の地域に加え、山陰や北陸など日本海側でも雨脚の強まるところもあり、土砂災害などに注意が必要です。

8日(水)は日本列島付近は高気圧に覆われ全国的に晴れそうですが、大陸には前線がのび9日の朝には低気圧が発生する見込みです。低気圧は朝鮮半島を通り、発達しながれ10日朝は山陰の北の海上に達しそうです。

9日の雨と風の予想ですが、夕方から九州など西日本で雨が降り出しそうです。夜からは北陸でも雨雲がかかるでしょう。

10日は、未明から朝にかけては山陰や北陸など日本海側で雨が降り続く見込みです。

昼過ぎからは、九州から東海にかけての太平洋側で雨脚が強まるでしょう。東北でも雨が降る見込みです。

9日は西から次第に天気は下り坂です。夕方以降、九州より東で雨が降り出しそうです。

10日は、東北や北海道でも雨が降るでしょう。

北陸は、10日の夜以降雨が降る見込みです。

北陸では、10日の朝にかけて雨の降り方が強まりそうです。

晴れの天気がなかなか続かない状態ですが、10日にかけては北陸では大雨のおそれもあります。最新の気象の情報に注意をしてください。