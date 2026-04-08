将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎八段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負が4月8日、東京都文京区の「ホテル椿山荘東京」で行われている。将棋界の最高峰を決める大舞台でありながら、中継カメラが捉えたのはまさかの対局者“不在”の事態。予想外のシュールな光景に、解説者もファンも大いに盛り上がる一幕があった。

【中継】現在の対局室の様子（生中継中）

持ち時間各9時間、2日制の長丁場で行われる名人戦。今期は、挑戦者の糸谷八段が初手から独創的な指し回しを見せ、藤井名人にとっても予想できなかったであろうスタートとなった。そのため、盤上の進行は互いに慎重で“ゆっくり”としたものになっている。

糸谷八段と言えば、角換わりを得意とする居飛車党で、少々形勢を損ねても、その類まれな独創性と豪腕ぶりでひっくり返してしまう力強さを持つ棋士だ。日本将棋連盟の常務理事として他業界とのコラボを企画するなど、将棋の普及にも積極的なことで知られる。そんな個性豊かな糸谷八段だが、対局中はテンポを作るためか、頻繁に席を立つことでも有名だ。ファンの間では愛着を込めて“お散歩”と呼ばれており、もちろん遠出するわけではなく、対局室の付近を歩きながら考慮を深めているようだ。

この日も糸谷八段はいつもの“お散歩”へ出かけていたが、午前のおやつが提供された直後だったこともあり、なんと藤井名人も席を外してしまう。その結果、画面に映し出されたのは対局者2人が不在の空席のみという、名人戦らしからぬ珍しい光景だった。これには、ABEMAの中継で解説を務めていた佐々木大地七段（30）も「対局者もいないですし、我々は何を解説すれば…（笑）」とお手上げ状態で苦笑いするしかなかった。

緊迫感あふれるはずのタイトル戦で見られたこのほっこりとする一幕に、ABEMAの視聴者も即座に反応した。コメント欄には「誰もいない名人戦」「解説者泣かせ」「こんなことある？」といったツッコミが続出。さらには、糸谷八段の愛称を交えて「ダニーだもん居ない時間の方が長いよ」と楽しむ声や、「呼び出しアナウンスしますか」といった冗談も次々と書き込まれた。

また、中継カメラには対局者がいないため、記録係だけがポツンと映し出されるシュールな映像が続くことに。手持ち無沙汰になってしまった記録係に対しても、ファンからは「記録さん眠くなっちゃう」「何を記録するんだっけ？」「記録係ｗ」と愛あるイジりが殺到し、ついには「記録さんがんばれ」という温かいエールも送られた。

盤上では最高峰の激しい頭脳戦が繰り広げられる一方で、時折見られるこうしたハプニングも、長丁場となるタイトル戦観戦の醍醐味の一つと言えるだろう。再び両者が盤面に向かったとき、どのような名手が生み出されるのか。二人の熱戦から引き続き目が離せない。

（ABEMA／将棋チャンネルより）