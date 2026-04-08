◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝４月８日、栗東トレセン

母に１６年のオークス馬シンハライトを持つ良血、アランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）と挑む武豊騎手＝栗東・フリー＝が４月８日、栗東トレセンで共同会見を行った。前走のチューリップ賞３着からの継続騎乗。０４年ダンスインザムード以来、自身２２年ぶり、史上最多更新の６勝目へ意気込みを語った。一問一答は以下の通り。

―騎乗する前のアランカールの印象は。

「デビューからの２連勝はすごく強かったですし、すごく素質のある馬かなという印象はありました」

―騎乗後の印象は。

「少し乗りにくいところもあるのかなと思ったんですけど、思っているほどではなかったかなという感じ。レース（チューリップ賞）は極端なスローペースでもあって、少し戦いにくいレース展開だったかなと思います」

―イメージとの違いは。

「当然、レース当日の方が少しテンションも高かったですし、折り合いも調教はそれほど難しくなかったんですけど、レースに行ったら少し（折り合いの難しさが）ありそうだなと思いました」

―最後の伸び脚の感触は。

「ペースが遅かったこともあり、他の馬もみんな伸びていたんですけど、最後、ゴール前の脚いろはすごく良かったです。ただ、瞬発力という点では、目の前にいた勝ち馬に一瞬離されてしまったので、その差が出たかなというところはありました」

―１週前追い切りを振り返って。

「動きは良かったですね。ちょっと体が細いかなというのも、なくはなかったかなという感じ。ただ、一度使って当然状態は今回の方が上回っていると思いますし、前回以上の走りができないと当然勝てないと思います。僕も２度目なのでいろいろと考えて乗りたいなと思います」

―良化を求める点は。

「馬体を見てもまだ幼い、まだ完成していないなという感じはうかがえますね。逆に言えば、伸びしろがまだまだありそうな感じです」

―母がシンハライト。距離が伸びてよりいいという話もあるが、適性については。

「血統的にはそう（距離が延びていい）でしょうね。ただ、やっぱり、レースに行ってちょっと一生懸命に走ってしまうところが、前半から少しあるかな」

―阪神の今の馬場は。

「今年の阪神競馬場はすごく芝のコンディションがいいですし、今週から仮柵もつけて、やっぱりタイムはある程度速くなると思いますからね。ただ、対応はできるんじゃないかなと思っています。ある程度（時計が）速くなっても、（馬場が）荒れてきても対応できそうな馬です」

―アランカールの良さは。

「一度乗っただけですけど、素質は感じていますし、この馬のポテンシャルの高さがあると思うので、力を出し切ればチャンスだと思います。世代のトップレベルにいる馬だと思います」

―勝てば自身は歴代最多の６勝目で、２２年ぶり。

「もちろん、その記録は抜きにしてもやっぱり勝ちたいですしね。そうですね。久しぶりに桜花賞を勝ちたいですね」

―阪神競馬場の桜は先週の時点で五分〜七分咲き。桜舞う中での桜花賞へ、意気込みを。

「先週（の大阪杯）は僕も咲かなかったので。今週は満開にしたいですね」