【桜花賞】武豊騎手「今週は（自分も）満開にしたい」 良血アランカールで２２年ぶり６勝目狙う 共同会見
◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝４月８日、栗東トレセン
母に１６年のオークス馬シンハライトを持つ良血、アランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）と挑む武豊騎手＝栗東・フリー＝が４月８日、栗東トレセンで共同会見を行った。前走のチューリップ賞３着からの継続騎乗。０４年ダンスインザムード以来、自身２２年ぶり、史上最多更新の６勝目へ意気込みを語った。一問一答は以下の通り。
―騎乗する前のアランカールの印象は。
「デビューからの２連勝はすごく強かったですし、すごく素質のある馬かなという印象はありました」
―騎乗後の印象は。
「少し乗りにくいところもあるのかなと思ったんですけど、思っているほどではなかったかなという感じ。レース（チューリップ賞）は極端なスローペースでもあって、少し戦いにくいレース展開だったかなと思います」
―イメージとの違いは。
「当然、レース当日の方が少しテンションも高かったですし、折り合いも調教はそれほど難しくなかったんですけど、レースに行ったら少し（折り合いの難しさが）ありそうだなと思いました」
―最後の伸び脚の感触は。
「ペースが遅かったこともあり、他の馬もみんな伸びていたんですけど、最後、ゴール前の脚いろはすごく良かったです。ただ、瞬発力という点では、目の前にいた勝ち馬に一瞬離されてしまったので、その差が出たかなというところはありました」
―１週前追い切りを振り返って。
「動きは良かったですね。ちょっと体が細いかなというのも、なくはなかったかなという感じ。ただ、一度使って当然状態は今回の方が上回っていると思いますし、前回以上の走りができないと当然勝てないと思います。僕も２度目なのでいろいろと考えて乗りたいなと思います」
―良化を求める点は。
「馬体を見てもまだ幼い、まだ完成していないなという感じはうかがえますね。逆に言えば、伸びしろがまだまだありそうな感じです」
―母がシンハライト。距離が伸びてよりいいという話もあるが、適性については。
「血統的にはそう（距離が延びていい）でしょうね。ただ、やっぱり、レースに行ってちょっと一生懸命に走ってしまうところが、前半から少しあるかな」
―阪神の今の馬場は。
「今年の阪神競馬場はすごく芝のコンディションがいいですし、今週から仮柵もつけて、やっぱりタイムはある程度速くなると思いますからね。ただ、対応はできるんじゃないかなと思っています。ある程度（時計が）速くなっても、（馬場が）荒れてきても対応できそうな馬です」
―アランカールの良さは。
「一度乗っただけですけど、素質は感じていますし、この馬のポテンシャルの高さがあると思うので、力を出し切ればチャンスだと思います。世代のトップレベルにいる馬だと思います」
―勝てば自身は歴代最多の６勝目で、２２年ぶり。
「もちろん、その記録は抜きにしてもやっぱり勝ちたいですしね。そうですね。久しぶりに桜花賞を勝ちたいですね」
―阪神競馬場の桜は先週の時点で五分〜七分咲き。桜舞う中での桜花賞へ、意気込みを。
「先週（の大阪杯）は僕も咲かなかったので。今週は満開にしたいですね」