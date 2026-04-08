歌手で俳優のマイク眞木（８１）の長女でタレントの眞木花（はんな、２４）が、父と共演したことを報告した。

７日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春の３時間ＳＰ」に出演した花は、一夜明けた８日に自身のインスタグラムを更新。「まだ少し信じられないけど、『さんま御殿』に出演させていただきました。とても特別な時間でした。破天荒で変わった家の話を父と笑ってできる時間、貴重ですね」と喜び、スタジオで記念撮影した写真をアップした。

番組の冒頭、花は「普段は外資系のＯＬをしてるんですけど」と自己紹介。今年に入って大手事務所・ホリプロに所属し、会社員との二刀流で芸能活動をスタートさせた。

花は「父が５７歳の時の子で。父は３回結婚していて。兄が４人いて、一番上の長男（眞木蔵人）の娘と私は１個（歳）しか違わなくて」と説明し、画面には複雑な家系図が映し出された。花は、マイク眞木の３人目の妻である加奈子さん（６４）の娘で、マイク眞木の四男にあたる兄・優人さん（３３）と母も同じきょうだいである。

花は吸い込まれそうな大きな目が特徴的。ネット上では「マイク眞木の娘めちゃくちゃ可愛い」「マイク眞木さんの娘さん眞木花ちゃん。初めて見る方めっちゃ可愛かった」「マイク眞木の娘さん綺麗だな マイク眞木かっけえもんな」の声が寄せられた。