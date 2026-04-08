コカ・コーラ「ミニッツメイド ゼロシュガー」にピーチレモネード投入でラインアップ拡充

コカ･コーラシステムは、果汁飲料「ミニッツメイド ゼロシュガー」シリーズの新商品として、「ミニッツメイド ゼロシュガー ピーチレモネード」を3月30日より全国で発売した。ゼロシュガー･ゼロカロリーで果汁の味わいを楽しめるラインアップを拡充する。

同シリーズは2025年に発売した「ゼロシュガー レモネード」が“おいしくてゼロ”の価値提案で支持を集め、初年度出荷が計画比1.6倍(2025年3月〜12月)と好調に推移した。今回、さらなる需要開拓と飲用シーンの拡大を狙い、新フレーバーを投入する。

ミニッツメイド ゼロシュガー「レモネード」「ピーチレモネード」

新商品は、完熟ピーチのやさしい甘さと丸しぼりレモンのすっきりとした後味を組み合わせた。ピーチは果汁飲料で、特に女性や若年層を中心に安定した人気を持つ定番フレーバーの一つ。甘さと香りのバランスがよく、リラックスシーンにも適した味わいとして支持されていることから、今回の開発に採用された。既存のレモネードの爽快感に、やわらかな甘みを掛け合わせることで、飲用シーンの広がりを図る。

また、ゼロシュガー･ゼロカロリー設計に加え、ビタミンDやナイアシン、パントテン酸を配合し、健康意識の高まりにも対応。日常的な水分補給用途としての利用も見込む。

容量は600mlPET、メーカー希望小売価格は200円(税別)。

発売にあわせて、石井杏奈さんを起用した新テレビCMも展開する。「おいしさ」と「ゼロ」という2つの価値をダンスで表現し、ブランド認知の拡大を図る。