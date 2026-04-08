佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の8日の天気をお伝えします。



8日は高気圧にすっぽりと覆われて、安定して晴れるでしょう。気象予報士の間では、このような天気は「へそ天」と呼ばれています。「へそを出して寝ていても簡単に予報できるくらい、天気の崩れようがない」という意味です。



「気温はどうなのか？」

8日朝は、放射冷却の影響で各地で冷え込みました。福岡市では6.9℃と3月中旬並み、大牟田市は1.4℃、八女市は0.7℃と、2月並みの気温となりました。





一方、最高気温は平年並みのところが多いでしょう。福岡市は20℃、北九州市は19℃まで上がる見込みで、朝との気温差がとても大きくなります。調節しやすい服装を心がけ、体調を崩さないようにご注意ください。「天気の予想」朝から夜までよく晴れるでしょう。所によっては雲一つない快晴の空が広がりそうです。空気が乾燥しますので、火の取り扱いにご注意ください。また、霜注意報も発表されています。農作物の管理にも注意が必要です。「花粉情報」北九州地方や筑豊地方を中心に多いでしょう。ヒノキ花粉のピークは過ぎつつありますが、症状の出やすい方は引き続き対策をしてください。「なのか間予報」入学式のある中学校も多い木曜日は、午前中は天気の崩れはないでしょう。午後になると次第に雲が広がり、夜には広く雨が降りそうです。金曜日の午前中にかけて、雨足が強まる可能性があります。来週も曇りや雨の日が多くなります。日差しの届く時間は貴重なものとなりそうです。