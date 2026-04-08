＆beパウダーハイライター新作♡しっとりツヤ肌叶う新アイテム

ナチュラルなツヤ肌づくりで人気の＆beから、新作パウダーハイライターが登場♡しっとりと肌に溶け込むような質感で、まるで光のヴェールをまとったような仕上がりを叶えてくれます。乾燥しにくく、自然な立体感を演出できるのも魅力。毎日のメイクをワンランクアップさせてくれる注目アイテムです♪

しっとり密着の新質感

「＆beピュアリフレクター」は、パウダーでありながら粉っぽさを感じにくいのが特徴。アルガニアスピノサ核油やスクワラン、セラミドNPなどの保湿成分を配合し、肌に吸い付くようにフィットします。

軽やかなテクスチャーでありながらしっとり感をキープし、乾燥が気になる季節でも使いやすい仕上がりです。

マジョリカマジョルカリニューアル♡きらめく新アイシャドウ登場

選べる3色で理想のツヤ肌へ

カラーは全3色展開（うち1色は数量限定）。「01」は肌なじみのよいアイボリーベージュで、どんな肌色にも使いやすい万能カラー。

「02」はピンクベージュで、血色感をプラスしながらチークとしても使えるマルチタイプ。

「03」は限定のラベンダーカラーで、くすみを飛ばし透明感※を引き出します。※メイクアップ効果による

価格は各1,980円（税込）です。

自然な光で美肌を演出

微細なパールが光をやさしく反射し、肌の凹凸やくすみを自然にカバー。過度な光沢を抑えたシマーな輝きで、素肌が発光しているような上品なツヤを演出します。

さらに7つのフリー処方で肌にやさしく、石けんオフも可能。毎日使いたくなる使い心地の良さも魅力です。

毎日のツヤ肌メイクに

＆beのパウダーハイライターは、ナチュラルで洗練されたツヤ肌を簡単に叶えてくれる優秀アイテム♡しっとり質感と自然な輝きで、どんなメイクにもなじみやすいのがポイントです。

日常使いから特別な日のメイクまで幅広く活躍する一品で、自分らしい美しさを引き出してみてください♪