【きょうから】牛角が『名探偵コナン』とコラボ “風の女神”萩原千速イメージのさわやか冷麺などコラボメニューが登場
レインズインターナショナルが展開する「牛角」は、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が4月10日に公開されることを記念して、TVアニメ『名探偵コナン』とのタイアップ「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」を、きょう8日から6月30日までの期間限定で実施する。
【写真】コナンたちが焼き肉を持って笑顔！ECサイト限定グッズ
同企画では、江戸川コナンや毛利蘭など、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に登場するキャラクターの「コラボ単品メニュー」が登場。各メニューには「オリジナルピック」が付き、1品注文につき「オリジナルグッズ（全6種）」がランダムで1つもらえる。
また、『少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り』（単品）、または『グッズ付き食べ放題コース』を注文すると、「オリジナルグッズ」をプレゼント。さらに、「オリジナルグッズ」1つにつき、「ECサイト限定グッズ」を購入できる「シリアルコード」が1枚付いてくる。
キャンペーン期間中、「牛角公式アプリ」をレジで提示すると、会計金額の税込2％が「名探偵コナンポイント」として貯まる。「名探偵コナンポイント」は、「デジタル壁紙」との交換や「ECサイト限定グッズ コンプリートセット」への応募に使用できる。
また、牛角公式Xアカウントにて、コラボメニューに付いてくる「オリジナルグッズ」の“全種セット”が当たるキャンペーンも。小学生以下の子どもには、江戸川コナンと怪盗キッドがプリントされた「オリジナル紙エプロン」がプレゼントされ、特別な焼肉時間を楽しめる。さらに、「名探偵コナンゼミ」制作・監修のナゾトキチャレンジが登場。店内でナゾトキに挑戦すると「オリジナルスクエアステッカー」がもらえる。
■コラボメニュー詳細（価格は全て税込）
『名探偵コナン 綿あめ豚タレ焼肉』638円
網の上で熱して綿あめにタレをかけると、肉の旨味とタレの甘味が際立つ謎めくメニュー。
『コナンの探偵スペシャルアイス』418円
甘酸っぱいベリーと濃厚チョコがかかったバニラアイスが味覚を刺激。アイスの冷たさで目も冴えれば、探偵力もアップ!?
『蘭のふんわりチョコプチパンケーキ』528円
毛利蘭の優しさをイメージしたかわいいパンケーキ。ふんわりしたパンケーキに濃厚チョコとバニラアイスのやさしい甘さを堪能できる。
『千速のレモン香るさわやか冷麺（ハーフ）』550円
「風の女神」萩原千速をイメージした、さわやかな冷麺。レモンの爽快感が口の中を駆け抜ける、〆にもぴったりな一品。
『重悟の石焼和風ビビンバ』825円
横溝重悟をイメージした、大きなそぼろ玉が乗ったワイルドなビジュアルに優しい味のビビンバ。和風の味わい深さを引き立てるきんぴらもポイント。
『世良のクラッシュゼリードリンク（りんご味）』385円
元気いっぱいな世良をイメージした、りんごの甘酸っぱさとゼリーの食感が楽しめるゼリードリンク。
『少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り』1958円
ジューシーカルビ/ピートロ/牛角ハラミ/ロース/ジュ〜シ〜！ソーセージ
少年探偵団のオリジナルピックがついた、ボリューム満点の肉盛り。バラエティ豊かな少年探偵団メンバー5人にちなんだ5種類のラインナップが楽しめる。
【写真】コナンたちが焼き肉を持って笑顔！ECサイト限定グッズ
同企画では、江戸川コナンや毛利蘭など、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に登場するキャラクターの「コラボ単品メニュー」が登場。各メニューには「オリジナルピック」が付き、1品注文につき「オリジナルグッズ（全6種）」がランダムで1つもらえる。
キャンペーン期間中、「牛角公式アプリ」をレジで提示すると、会計金額の税込2％が「名探偵コナンポイント」として貯まる。「名探偵コナンポイント」は、「デジタル壁紙」との交換や「ECサイト限定グッズ コンプリートセット」への応募に使用できる。
また、牛角公式Xアカウントにて、コラボメニューに付いてくる「オリジナルグッズ」の“全種セット”が当たるキャンペーンも。小学生以下の子どもには、江戸川コナンと怪盗キッドがプリントされた「オリジナル紙エプロン」がプレゼントされ、特別な焼肉時間を楽しめる。さらに、「名探偵コナンゼミ」制作・監修のナゾトキチャレンジが登場。店内でナゾトキに挑戦すると「オリジナルスクエアステッカー」がもらえる。
■コラボメニュー詳細（価格は全て税込）
『名探偵コナン 綿あめ豚タレ焼肉』638円
網の上で熱して綿あめにタレをかけると、肉の旨味とタレの甘味が際立つ謎めくメニュー。
『コナンの探偵スペシャルアイス』418円
甘酸っぱいベリーと濃厚チョコがかかったバニラアイスが味覚を刺激。アイスの冷たさで目も冴えれば、探偵力もアップ!?
『蘭のふんわりチョコプチパンケーキ』528円
毛利蘭の優しさをイメージしたかわいいパンケーキ。ふんわりしたパンケーキに濃厚チョコとバニラアイスのやさしい甘さを堪能できる。
『千速のレモン香るさわやか冷麺（ハーフ）』550円
「風の女神」萩原千速をイメージした、さわやかな冷麺。レモンの爽快感が口の中を駆け抜ける、〆にもぴったりな一品。
『重悟の石焼和風ビビンバ』825円
横溝重悟をイメージした、大きなそぼろ玉が乗ったワイルドなビジュアルに優しい味のビビンバ。和風の味わい深さを引き立てるきんぴらもポイント。
『世良のクラッシュゼリードリンク（りんご味）』385円
元気いっぱいな世良をイメージした、りんごの甘酸っぱさとゼリーの食感が楽しめるゼリードリンク。
『少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り』1958円
ジューシーカルビ/ピートロ/牛角ハラミ/ロース/ジュ〜シ〜！ソーセージ
少年探偵団のオリジナルピックがついた、ボリューム満点の肉盛り。バラエティ豊かな少年探偵団メンバー5人にちなんだ5種類のラインナップが楽しめる。