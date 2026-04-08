国道1号と15号を繋ぐ！ 品川の交通を分散する「環状第4号線」高輪区間の整備状況は？

現在、SNSでにわかに話題となっている「環状第4号線（高輪地区）」の整備事業について取り上げます。

同路線は、港区から江東区に至る都市計画道路であり、都心の交通を分散する役割を担っています。

【画像】超べんりに！ ココが「期待される解説区間」です。画像で見る！（15枚）

今回は、品川駅周辺のまちづくりとも密接に関わる本計画のあらましや、長らく未整備となっていた区間を繋ぐ高輪区間の整備内容、現在現地で進められている工事状況について順を追って解説します。

環状第4号線は、港区高輪三丁目付近（起点は港区港南三丁目）から江東区新砂三丁目に至る、延長約28.8kmから約29.9kmにおよぶ区部環状方向の幹線道路です。

都市の骨格を形成する重要な路線の一つとして位置づけられており、放射方向の道路と接続することで都心部に集中する交通を分散化する役割を持っています。

本路線の整備地となる品川駅や田町駅の周辺地域は、本格的な国際化が進む羽田空港に近接しているという地理的特性があります。

加えて、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催や、2027年に予定されているリニア中央新幹線の開業を見据え、さらなる拠点性の強化が期待されているエリアです。

こうした背景から、東京都は2014年9月に「品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン2014」を策定し、この地域を「これからの日本の成長を牽引する国際交流拠点・品川」とする将来像を掲げました。

環状第4号線は、その中で地域の拠点性を高める道路ネットワークの一つとして整備および延伸を決定。

地域内外におけるビジネスや観光など、多様な交流を促進させる「東西交流軸」としての架け橋になることが期待されています。

これまで、環状第4号線のうち、目黒通りから第一京浜（国道15号）までの区間は唯一現道が存在せず、長らく未整備の状態が続いていました。

この区間について、海岸通りまで延伸させるとともに、車線数を4車線に決定するなどの都市計画変更素案が取りまとめられ、事業化に向けた環境影響評価等の手続きが実施されてきました。

高輪区間の詳細と整備効果は？

整備計画の中で「高輪区間」と呼ばれるのは、港区高輪三丁目地内を通る桜田通り（国道1号）から第一京浜（国道15号）までの延長約610mの範囲です。

計画幅員は25.6mから33.5mとなっており、4車線の車道を中心に、その両側には安全な歩道および自転車走行空間が設けられます。

道路の構造としては平面構造を基本としつつも、鉄道の線路および国道15号との交差部分については橋梁構造が採用されます。

さらに、国道15号へスムーズにアクセスできるよう、道路の中央部分には側道が整備される設計となっています。

交差点部分や各区間の横断図を確認すると、第一京浜との接続路（側道）部分では、中央の本線が地下方向へ潜るような立体構造となり、その両脇に片側3.5mの側道が確保されます。

中央帯は1.5m幅で整備され、歩道等も4.5mから6.5mとゆとりを持った幅員が確保される設計です。

また、高輪台駅側の平面部では、車道幅員が片側6.5mから9.5mとなり、右折レーンの設置や、高さ1.5mの遮音壁の整備なども盛り込まれており、周辺環境への配慮が伺えます。

本事業による整備効果は多岐にわたります。

第一に、環状方向のネットワークが形成されることで、交通の分散化と円滑化が図られます。

第二に、生活道路へ流入していた通過交通が減少するため、身近な道路の安全性が向上します。

第三に、緊急車両の速達性向上や、火災発生時の延焼遮断帯の形成といった防災性の向上が挙げられます。

電線類の地中化も計画されており、災害時に電柱が倒壊して道路が閉塞することを防ぎ、安全な避難経路や救援物資の輸送路を確保する役割も担います。

環状第４号線（高輪地区） これまでの経緯と、現状は？

本事業のこれまでの経緯を振り返ると、2016年3月に「区部における都市計画道路の整備方針」において優先整備路線に位置づけられました。

その後、2017年の都市計画変更素案の説明会や測量に関する説明会を経て2018年12月に都市計画変更を決定。

2019年7月に街路事業の認可が告示され、2024年2月には土地区画整理事業の施行認可が告示されるなど、着実にステップを踏んできました。

高輪区間の事業期間は2032年度までと設定されており、現在は現地での準備工事や整備工事が本格化しています。

2024年度から2025年度にかけては、沿道の宅地造成工事や道路の暫定整備工事が行われます。

二本榎通り周辺の暫定車道は、一般車両だけでなく工事用車両も通行する予定となっており、周辺の区道326号線では一部が一方通行に規制されるなど、安全に配慮した交通管理が行われています。

現在の工程で特に大規模なものとして、衆議院高輪議員宿舎跡地における基礎杭の撤去工事が進められています。

この工事の工期は2024年12月19日から2025年10月31日までを予定しています。

基礎杭の撤去や宅地造成といった準備段階の工事が完了したのち、道路本体の整備や共同化事業予定地の開発が本格的に進められていきます。

公開されている将来イメージ図や完成予想模型を確認すると、白金台方面から下ってきた環状第4号線が、高輪公園の南側を通過し、第一京浜を高架橋で跨ぎ越して港南方面へと抜けていく立体的な道路空間が完成する予定です。

グランドプリンスホテル高輪などの大規模施設が隣接するエリアにおいて、無電柱化されたすっきりとした景観が誕生することになります。

高輪区間の西側にはすでに事業中である白金台区間（延長約0.8km）、東側には港南区間（延長約0.7km）が隣接しています。

これらの区間が一体となって整備されることで、目黒通りから海岸通りまでの新しいルートが繋がり、品川駅周辺の東西方向の連絡が大幅に強化されます。

長きにわたり未整備であった区間が完成することで、地域における交通課題の解決に寄与するだけでなく、品川・田町エリアが目指す国際交流拠点としてのまちづくりを力強く支えるインフラとなります。

今後の工事の安全な進捗と、新たな環状道路がもたらす周辺環境への良い影響に期待が寄せられています。