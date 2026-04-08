「２失点もしているようでは」「攻撃は良しとしますが守備は課題を抱えたまま」浦和に３−２で劇的勝利も長谷部茂利監督は厳しい言葉。川崎の守備強化は進むのか
［J１百年構想リーグEAST第９節］川崎 ３−２ 浦和／４月５日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
川崎と浦和が対戦したゲーム、川崎はFW小林悠、浦和はCB宮本優太がアップの最中に出場を回避し、開始15分には浦和のCBダニーロ・ボザが負傷交代するなどアクシデントが続くなか、試合は点の取り合いとなった。
その攻防を最終盤に、途中出場のボランチ、河原創の強烈なミドルで制したのが川崎だ。２節前は国立で横浜に０−５で敗れ、前節は町田にPK戦負け。勝利が欲しかったなかでの勝点３に、スタジアムは沸いた。
だが、試合後、川崎の長谷部茂利監督は厳しい言葉も残した。
「取り消されたゴールもありますし、こういうゲームをしたいわけではありませんが、浦和さんとはこういうゲームが多いのかなと昨年から思います。入りがよくなかったのは確かですし、２失点もしているようでは。他にも危ない場面がありました。攻撃のところは３点取りましたし、他にも前半はチャンスがありそうだった印象があるので、攻撃は良しとしますが、守備のところは少し課題を抱えたまま、時間ばかり過ぎてなかなか苦しい状況ではあります。
ただ、前半戦というか９試合終わって、ひとつの区切りという意味では自分たちが勝利で終えた。最後の最後でサポーターの力を借りて、やはりあちら（フロンターレ側）のゴールで決めたというのも大きいですし、今日のところは、自分たちの流れが悪かったりピンチの時に、より一層サポーターの声が大きかったと感じています。それも当然選手の励みになって、やられるかというところで凌いだ部分も、特にセットプレーではあったと思うので、スタジアムそのもの、雰囲気そのものが非常に良かった。最後は勝ってそういう雰囲気になったので良かったなと、ホッとしています」
順位は４位に上がったが、14ゴールに対し、９試合で16失点。得失点は「−２」で、首位の鹿島とは勝点９差となっている。
昨季就任した長谷部監督の下で攻撃は維持しつつ、守備の強化に取り組んできたが、怪我人が続く影響もあり、改めて成果をなかなか出せていない状況だ。
浦和戦も試合開始直後のセットプレーと、後半開始直後のカウンターで失点。立ち上がりや終盤など“取られる時間が悪い”クセはなかなか治らず、難しいゲーム運びを強いられている。
もっとも守備面での基本事項などを何度もチームメイトと確認してきた今季加入の山原怜音はチームとして少しずつ前進しているとも語る。
「失点をしていること自体は修正をしないといけないと思います。（失点をしたのは）前後半の入りなので、少しふわっとしているところがあったかもしれず、そこは修正ですが、今日は３点取って逆転して勝てた。僕の印象は川崎というクラブは毎回３点ほど取る。得点はこれくらい取れなくちゃいけないですし、失点はゼロに抑えたい。得点力はこうやって自信を掴みつつ、失点しないところは課題に向き合いたいと思います。
（守備面は）前半は良かったですが、２失点目したあとは焦りや、疲れもあったと思います。90分常にプレッシングをかけながら後ろも横のスライドを一生懸命やるのは難しい時間もあるので、それだったらどこで前線からスイッチを入れるのか共有する。高い位置からかけるのか、少し下がった位置でかけるのか。前は行っているけど、後ろは行けない中途半端なものが続くとダメで、後半もそういうシーンがあった。そこはひとりではできないので、誰が喋ってやるか、チームの課題だと思います。
（守備をしっかり整理して）できている時間を増やすことはできていると思います。ただ、90分できないと、ああやって失点してしまう。特に前半はできていたのに、後半はちょっとできなくなると、失点をしてしまう世界なので、いかにできる時間を長くできるか。もちろん90分できないとダメだと思うので、そこは自分たちの課題かなと思います」
川崎と浦和が対戦したゲーム、川崎はFW小林悠、浦和はCB宮本優太がアップの最中に出場を回避し、開始15分には浦和のCBダニーロ・ボザが負傷交代するなどアクシデントが続くなか、試合は点の取り合いとなった。
その攻防を最終盤に、途中出場のボランチ、河原創の強烈なミドルで制したのが川崎だ。２節前は国立で横浜に０−５で敗れ、前節は町田にPK戦負け。勝利が欲しかったなかでの勝点３に、スタジアムは沸いた。
「取り消されたゴールもありますし、こういうゲームをしたいわけではありませんが、浦和さんとはこういうゲームが多いのかなと昨年から思います。入りがよくなかったのは確かですし、２失点もしているようでは。他にも危ない場面がありました。攻撃のところは３点取りましたし、他にも前半はチャンスがありそうだった印象があるので、攻撃は良しとしますが、守備のところは少し課題を抱えたまま、時間ばかり過ぎてなかなか苦しい状況ではあります。
ただ、前半戦というか９試合終わって、ひとつの区切りという意味では自分たちが勝利で終えた。最後の最後でサポーターの力を借りて、やはりあちら（フロンターレ側）のゴールで決めたというのも大きいですし、今日のところは、自分たちの流れが悪かったりピンチの時に、より一層サポーターの声が大きかったと感じています。それも当然選手の励みになって、やられるかというところで凌いだ部分も、特にセットプレーではあったと思うので、スタジアムそのもの、雰囲気そのものが非常に良かった。最後は勝ってそういう雰囲気になったので良かったなと、ホッとしています」
順位は４位に上がったが、14ゴールに対し、９試合で16失点。得失点は「−２」で、首位の鹿島とは勝点９差となっている。
昨季就任した長谷部監督の下で攻撃は維持しつつ、守備の強化に取り組んできたが、怪我人が続く影響もあり、改めて成果をなかなか出せていない状況だ。
浦和戦も試合開始直後のセットプレーと、後半開始直後のカウンターで失点。立ち上がりや終盤など“取られる時間が悪い”クセはなかなか治らず、難しいゲーム運びを強いられている。
もっとも守備面での基本事項などを何度もチームメイトと確認してきた今季加入の山原怜音はチームとして少しずつ前進しているとも語る。
「失点をしていること自体は修正をしないといけないと思います。（失点をしたのは）前後半の入りなので、少しふわっとしているところがあったかもしれず、そこは修正ですが、今日は３点取って逆転して勝てた。僕の印象は川崎というクラブは毎回３点ほど取る。得点はこれくらい取れなくちゃいけないですし、失点はゼロに抑えたい。得点力はこうやって自信を掴みつつ、失点しないところは課題に向き合いたいと思います。
（守備面は）前半は良かったですが、２失点目したあとは焦りや、疲れもあったと思います。90分常にプレッシングをかけながら後ろも横のスライドを一生懸命やるのは難しい時間もあるので、それだったらどこで前線からスイッチを入れるのか共有する。高い位置からかけるのか、少し下がった位置でかけるのか。前は行っているけど、後ろは行けない中途半端なものが続くとダメで、後半もそういうシーンがあった。そこはひとりではできないので、誰が喋ってやるか、チームの課題だと思います。
（守備をしっかり整理して）できている時間を増やすことはできていると思います。ただ、90分できないと、ああやって失点してしまう。特に前半はできていたのに、後半はちょっとできなくなると、失点をしてしまう世界なので、いかにできる時間を長くできるか。もちろん90分できないとダメだと思うので、そこは自分たちの課題かなと思います」