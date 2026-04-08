「２失点もしているようでは」「攻撃は良しとしますが守備は課題を抱えたまま」浦和に３−２で劇的勝利も長谷部茂利監督は厳しい言葉。川崎の守備強化は進むのか

「２失点もしているようでは」「攻撃は良しとしますが守備は課題を抱えたまま」浦和に３−２で劇的勝利も長谷部茂利監督は厳しい言葉。川崎の守備強化は進むのか