漁師「1人ずつあげてめっちゃ重かった」　トド観察ツアー中のダイバーら9人漂流　救出の一部始終　北海道・稚内市

北海道・稚内沖の無人島・弁天島付近で4日、トドウォッチングのツアー中だったダイバーら9人が強風と高波で約5km流され行方不明となった。

海上保安庁、漁船、北海道警のヘリが現場に向かい、全員救助の一部始終をカメラが捉えていた。

浮具につかまり波に揺られるダイバー

カメラが捉えたのは、肩を寄せ合うように浮具につかまり、波に揺られるダイバーたち。

北海道・稚内沖で4日、カメラが捉えたのは、海上保安庁の航空機が撮影した救助の様子だ。

現場はトドが集まる島として知られる無人島・弁天島付近。

行方が分からなくなっていたのは、トドウォッチングをしていたツアー客7人とインストラクター2人の合わせて9人だ。

通報を受け、現場に向かった海上保安庁の船と漁船がダイバーたちに接近する。

「めっちゃ重かった」漁師も救助手伝う…

船が大きく揺れる中、3人がかりで1人ずつ引っ張り上げていき、ダイバー7人の救助に成功。

他の2人は北海道警のヘリで引き揚げられたという。

救助にあたった地元の漁師：

ロープで7人、1人ずつあげて、めっちゃ重かった。

当時9人はトドウォッチングのツアー中だったが、強い風と高い波で約5km流されていた。

助け出された9人は全員意識があり、命に別条ないという。

（「イット！」4月7日放送より）