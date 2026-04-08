登山家野口健氏の長女で「ミス日本コンテスト2026」グランプリを獲得した野口絵子さん（22）が、7日放送の日本テレビ系「春のさんま御殿3時間SP」（午後7時）に出演。父健氏の“二枚舌”を暴露した。

絵子さんは「最強2世の親子参観」のパートに登場。父親の手料理について、明石家さんまから「お父さん作りはるよね？いろいろ。キャンプ行ってはるから」と聞かれると、「作らないです。お酒ずっと飲んでます」と明かした。

さらに「山登る時も？」と質問されると、「そう。ある時ザックがすごい重たくて。何入れてるの？って開けたら、日本のウイスキーが1本出てきて」と驚いた様子。「ヒマラヤ行く時とかに『お酒がないとやってらんない』って言って、日本からお酒持って行って」と健氏が重い酒瓶をリュックにしのばせていたことにあきれた。

さらに「休憩中に飲み始めるんです。テレビとかだと『登山ではあまり休憩を取らない方が体が疲れにくいからいいですよ』とか言いながら、2時間ずっと休憩で酒飲み続けてて」と暴露。「どの口が言ってんだって」と痛烈に批判してスタジオの笑いを誘った。