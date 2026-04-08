ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が7日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。直近10年前後で一番嫉妬したアーティストの名前を実名で告白した。

初回放送では山口への質問メールを募集。その中で「ここ10年ぐらいで嫉妬したアーティストの曲を教えてください」とのメールに返答。「10年ぐらいだったら…『ズットズレテルズ』」と明かした。

「『ズットズレテルズ』が出てきた時にサザンオールスターズが出てきたと思った。バンド辞めようかなと思うぐらい結構衝撃を受けた」と語った。

そして「ズットズレテルズ」の楽曲「僕の果汁」の一部を放送。「どれもいいよ、全部。これ聴いたとき、MVもあったんだけど。衝撃を受けすぎた。うまい下手とかそういうことじゃなくて。東京ローカルってこうだよねと。我々みたいな地方のローカルから洋楽の吸収を得て、今の日本の音楽を混ぜ合わせて、今どんなものを鳴らせばいいんだろうみたいな、ある種分析をしてつくっていくっていうのが無意識にあるミュージシャンからすると、東京ローカルで『楽しくやっちゃえよ！』みたいな。『東京ってこんな感じ』っていうのが絶対にマネできないし。これが主流になったら、敵いません。サザンオールスターズが出てきた時もこんな感じだった気がするんだよね。嫉妬したというよりかは、食らっちゃった感じ」と語った。

Xでは山口が「ズットズレテルズ」に触れたことに反応。「ズットズレテルズを2026年に聴くことがあるなんて 出たの2009年ぞ? 嫉妬するようなミュージシャンがそれ以外で思い当たらないっていうのも意外やが」「ズットズレテルズが出てくると思わなかったな」「いっくんズットズレテルズ好きなんだー！私も好きー！！なんか嬉しい かっこいいよねぇ」「ひっさびさに流れてるの見たかもズットズレテルズ」などと書き込まれていた。その間、Xの音楽ジャンルでは「ズットズレテルズ」がトレンド入りしていた。

「ズットズレテルズ」は2008年結成、2009年解散。12年から再始動。MCのドカットカットは俳優草刈正雄の息子。15年2月に転落死する。ベースにはヒゲメガネの名前で、ダウンタウン浜田雅功の息子、ハマ・オカモトも参加していた。