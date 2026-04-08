古野電気<6814.T>が急伸している。きょう付の日本経済新聞朝刊で「２０２９年２月期に防衛装備品の事業売上高を２６年２月期推定の１．５倍の７０億円に引き上げる」と報じられたことが好材料視されているようだ。



記事によると、漁船向けのソナー（音波探知機）技術を生かして、電波が届きにくい海中で物体の位置を把握できる機器を供給するとしており、無人水中航走体（ＵＵＶ）や無人水上航走体（ＵＳＶ）向け製品を開発するとしている。同社は３月１日付で航空・防衛事業部に「品質保証部」を新設し、拡大する防衛市場への対応力の強化と製品品質の向上に取り組んでおり、ラインアップ強化と品質向上で同事業の拡大を図るようだ。



出所：MINKABU PRESS