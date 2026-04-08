「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午前１０時現在で、三協立山<5932.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



同社は７日取引終了後、２６年５月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しを従来の４０億円から１０億円（前期比３５．３％減）に引き下げたことが売り予想数上昇につながっているもよう。なお、この日の株価は全体相場の好地合いを受けて４日続伸となっている。



通期の売上高予想も３７００億円から３５５０億円（同１．２％減）に下方修正。販売数量の減少に加え、利益面ではアルミ地金価格の高騰や物流・エネルギーコストの上昇などが影響するという。一方、通期の最終損益予想は固定資産売却益の計上により従来の３億円の黒字から２０億円の黒字（前期は２３億３６００万円の赤字）に引き上げている。



出所：MINKABU PRESS