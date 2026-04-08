開催：2026.4.8

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 7 - 1 [パドレス]

MLBの試合が8日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとパドレスが対戦した。

パイレーツの先発投手はポール・スキーンズ、対するパドレスの先発投手はニック・ピベッタで試合は開始した。

5回裏、1番 オニール・クルーズ 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 2-0 SD

7回表、5番 ザンダー・ボガーツ 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでパドレス得点 PIT 2-1 SD

8回裏、6番 ニコラス・ゴンザレス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 4-1 SD、7番 ジェーク・マングム 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 5-1 SD、8番 コナー・グリフィン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 7-1 SD

試合は7対1でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのポール・スキーンズで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はパドレスのニック・ピベッタで、ここまで1勝2敗0S。

ここまでパイレーツは7勝4敗で1.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位。一方パドレスは5勝6敗で4.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-08 14:06:37 更新