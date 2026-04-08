開催：2026.4.8

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 3 - 2 [ブリュワーズ]

MLBの試合が8日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとブリュワーズが対戦した。

Rソックスの先発投手はギャレット・クロシェット、対するブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキーで試合は開始した。

6回裏、5番 トレバー・ストーリー 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 BOS 2-0 MIL、6番 ケーレブ・ダービン 5球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでRソックス得点 BOS 3-0 MIL

7回表、9番 デービッド・ハミルトン カウント0-0から押し出しの死球でブリュワーズ得点 BOS 3-1 MIL、1番 クリスチャン・イエリチ 6球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでブリュワーズ得点 BOS 3-2 MIL

試合は3対2でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのギャレット・クロシェットで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はブリュワーズのジェーコブ・ミジオロウスキーで、ここまで1勝1敗0S。Rソックスのチャプマンにセーブがつき、0勝1敗3Sとなっている。

ここまでRソックスは3勝8敗で5.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区5位。一方ブリュワーズは8勝3敗で（ナ・リーグ）中地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-08 14:06:46 更新