ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó ¥¹¥Þ¥Û¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÖVIRAL POCKET¡× ¥È¥Ã¥×AI¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼µÜ¾ëÌÀ¹°¤È¶¦¤Ë»ë³Ð¾ã³²¼Ô´ÆÆÄ¤ÎMV¤òÀ©ºî
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÖVIRAL POCKET¡×¤¬¡¢À¸À®AI¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦µÜ¾ëÌÀ¹°»á¡ÊKANA-L HOLDINGS½êÂ°¡Ë¤È¶¦ÁÏ¤·¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖThe Unseen Beauty¡×¡£
»ë³Ð¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ÃÎ³Ð¤ä´¶À¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¾ã³²Åö»ö¼Ô¤Î¸ÄÀÈ¯·¡¤È¼Ò²ñ»²²Ã¤Îµ¡²ñÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³ô¼°²ñ¼ÒePARA¡Ê°Ê²¼ePARA¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë4Ì¾¤Î»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤¬±ÇÁü´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²»¤«¤é¹¤¬¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢µÜ¾ë»á¤Î¼ê¤¬¤±¤ëÀ¸À®AI¤òÄÌ¤¸¤Æ±ÇÁü¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
Âêºà¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼SARUKANI¤Î³Ú¶Ê¡ØCROWN¡Ù¤òºÎÍÑ¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤Î²ò¼á¤ò¤â¤È¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹½ÃÛ¡£¤µ¤é¤Ë±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¶Ê¤âºÆ¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²»¤È±ÇÁü¤¬Áê¸ß¤Ë±Æ¶Á¤·¹ç¤¦É½¸½¤ò»î¤ß¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢»ë³Ð¤ËÍê¤é¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î²ÄÇ½À¤ËÃåÌÜ¤·¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÈÄ¥¤µ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê±ÇÁüÀ©ºî¤Î¤¢¤êÊý¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é SARUKANI¤Î¸ø¼°YouTube¡¢¡ÖThe Unseen Beauty¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¡£
¡ã¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªÀ©ºî¤Î¥×¥í¥»¥¹¡ä
1.¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢»ë³Ð°Ê³°¤ÎÃÎ³Ð¤ä´¶À¤ò¤â¤È¤Ë²ò¼á
2.¤½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ±ÇÁü²½
3.±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤ò¿·¤¿¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸
4.¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¤·¤ÆÁ´À¤³¦¤Ø¸ø³«
¢£ºîÉÊ³µÍ×
MUSIC VIDEO¡§SARUKANI¡ØCROWN¡ÊWater Remix¡Ë¡Ù
»ë³Ð¾ã³²¤ò¤â¤Ä¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢À¼Í¥¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢À¼³Ú¡¢±é·à¤Ê¤É°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤Ç³èÆ°¤¹¤ë4Ì¾¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼SARUKANI¤Î³Ú¶Ê¡ØCROWN¡Ù¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡ØCROWN¡ÊWater Remix¡Ë¡Ù¤ò¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ±ÇÁü²½¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªºîÉÊ¡£
¡ãCONCEPT¡ä
¿å¤Ï¡¢·Á¤ò»ý¤¿¤º¡¢²õ¤ì¡¢º®¤¶¤ê¡¢½Û´Ä¤·¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¿å¤ÎÊÑ²½¤½¤Î¤â¤Î¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í¤Î´¶¾ð¤ÈÂ¸ºß¤Î¤¢¤êÊý¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¿å¤Ï¾ï¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢À¤³¦¤ÎÃæ¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï°ì¤Ä¤Î·Á¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢
Ê¬¤«¤ì¡¢º®¤¶¤ê¡¢²¡¤·ÄÙ¤µ¤ì¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢
½Û´Ä¤·Â³¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¿Í¤Î´¶¾ð¤äÀ¸¤Êý¤â¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢
²õ¤ì¡¢ÍÉ¤é¤®¡¢·Á¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢
´°Á´¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¿å¤ÎÊÑ²½¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢
¿Í¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¾ðÊó¡ä
¥¿¥¤¥È¥ë¡§CROWN¡ÊWater Remix¡Ë
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§SARUKANI
±ÇÁü´ÆÆÄ¡§ËÌÂ¼Ä¾Ìé¡¦´Ø¾ìÍýÀ¸¡¦À¾ÏÆÍ´õ¡¦¿¿¤·¤í¡ÊePARA¡Ë
À¸À®AI¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡§µÜ¾ëÌÀ¹°¡ÊKANA-L HOLDINGS¡Ë
µÓËÜ¡¦±ÇÁü¹½À®¡§×¢ÅÄ½ãÊ¿¡ÊGOKKO¡Ë
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§Æî½ÓÊå¡ÊSHIKI INC.¡Ë
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Ê¿²¬Ã¤ÂÀÏ¯/°æ¾åÄ¾Ìé¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢°æ¾åÎ´/»°ÂðÉÛ»ÊÌï¡ÊSHIKI INC.¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§´Ý»³¼Óµ¨¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AOI Pro.
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥à¡¼¥Ó¡¼
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ©ºî¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥×¥í¥»¥¹¤òµÏ¿¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¡ÖThe Unseen Beauty¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¡£»ë³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ë»²²Ã¼Ô¤¬±ÇÁüÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²áÄø¤ä¡¢»î¹Ôºø¸í¤ÎÍÍ»Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜºî¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·Á¤Å¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À¸À®AI¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ µÜ¾ëÌÀ¹° ¥³¥á¥ó¥È
¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤³¦¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤ß½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¿å¤Î°ìÅ©°ìÅ©¤ò¡¢Èà¤é¤Î¿¨³Ð¤Î´¶³Ð¤ä¡¢Î®¤ì¤ä»þ´Ö¤òÊý¸þÀ¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢Èà¤é¤¬ËÜÅö¤ËÆ¬¤Ç»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏAI¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡£¾ã³²¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°ì¿ÍÊâ¤¤»¤º¡¢Æ±¤¸¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢´¶¤¸¤¿À¤³¦´Ñ¤òÀ¤³¦Ãæ¤ÎÊý¤Ë¼õÍÆ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È°ìÈÖ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó ¡ÖVIRAL POCKET¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ ¥³¥á¥ó¥È
ËÜºî¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î´¶À¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
»ë³Ð¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ÃÎ³Ð¤ä´¶À¤ò¤â¤È¤Ë´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ePARA¤Î4Ì¾¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¹½ÁÛ¤òÉÁ¤¤¤¿×¢ÅÄ¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÀ¸À®AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿µÜ¾ë¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤ò¤â¤È¤Ë³Ú¶Ê¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿SARUKANI¤µ¤ó¡£
°Û¤Ê¤ëÎÎ°è¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡È³Ý¤±»»¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÉ½¸½¤ËÃ©¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤·¤¤´¶³Ð¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£À¸À®AI¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ µÜ¾ëÌÀ¹°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
15Ç¯°Ê¾å±ÇÁü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆCM¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î´ë²èÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¤ÇAI¤Î²ÄÇ½À¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¼«¤éAI¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
ºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢¶¯¤¤»ë³ÐÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÈÆÈ¼«¤ÎÈþÅª´¶³Ð¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿±ÇÁüÉ½¸½¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥µ¥è¥Ê¥é¹Á¶è¡Ù¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØTOKYOÖà½÷Ç¦¼Ô¡Ù¤Ê¤É¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤ò¸£°ú¤·¡¢AI¤È¥ê¥¢¥ë¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤±ÇÁüÀ©ºî¤Îºß¤êÊý¤òÄó¼¨¡£½¾Íè¤Î±ÇÁüÀ©ºî¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿É½¸½ÎÎ°è¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤ÉÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÆÈÀê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÆ°¡£Ì¤ÍèÅª¤Ç³×¿·Åª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±ÇÁüÉ½¸½¤Î¼¡¤Ê¤ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤òÁÏ½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È SARUKANI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KAJI¡¢Kohey¡¢RUSY ¤Î3¿Í¤«¤é¤Ê¤ëÀ¤³¦No.1¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¡£
¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤¿¥Ý¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï½ÅÄã²»¤Î¥Ó¡¼¥È¤¬Á´¿È¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¡£À¤³¦Âç²ñ¡ÖGRAND BEATBOX BATTLE 2023¡×¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ØGOT TALENT ESPAÑA¡Ù¤Ç·è¾¡3°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÉñÂæ¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¹ñÆâ³°¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ePARA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒePARA¡§¡Ö¸ÄÀ¤òÈ¯·¡¤·¡¢Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢¾ã³²¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÃ¯¤â¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¡£¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤ä½¢Ï«»Ù±ç¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤È¤Î¶¦ÁÏ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¾ã³²Åö»ö¼Ô¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯³èÌö¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£´ë¶È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡ÖÄ©Àï¤Î¡¢Ï¢º¿¡Ê¥³¥ó¥Ü¡Ë¤ò·è¤á¤í¡£¡×
¡ãËÜºîÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ë4Ì¾¤Î´ÆÆÄ¡ä
ËÌÂ¼Ä¾Ìé¡ÊNAOYA¡Ë
ÀèÅ·À¤Î¾®´ãµå¤Ç¡¢Æó½½ºÐº¢¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¿§¤È¸÷¤¬¸«¤¨¤ëÄøÅÙ¡¢°Ê¹ß¤ÏÁ´ÌÕ¡£
¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦À¼Í¥¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤Ç³èÆ°¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢»ë³ÐÊä½õ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¾®Àâ¤Î½ÐÈÇ¡¢À¸À®AI¤òÍÑ¤¤¤¿ºî¶Ê¡¢¥²¡¼¥à¼Â¶·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£ËÜ¾»¹¨¡Ê¿¿¤·¤í¡Ë
ÀèÅ·ÀÁ´ÌÕ¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï±ÑÊÆÊ¸³Ø¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤·¡¢ºß³ØÃæ¤Ë±Ñ¹ñÎ±³Ø¤â·Ð¸³¡£Åö»þ¤«¤é³ô¼°²ñ¼ÒePARA¤Î³¤³°¹Êó¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¡¢Á´ÌÕe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£
·Ý½ÑÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢Èþ½Ñ¡¦±é·à¤Î´Õ¾ÞWS¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¤ä¡¢²»À¼¥¬¥¤¥É¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡¦¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî¡¢»í¤Î¼¹É®¤Ê¤É¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
´Ø¾ìÍýÀ¸
2ºÐ¤Ç¼ºÌÀ¤·Á´ÌÕ¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô±é·à³Ø²ÊÂ´¶È¡£¼«¤éÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄÂ¾¡¢»ë³Ð¾ã³²¼Ô¸þ¤±¤Î´Ñ·à¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖePARA Voice¡×¤ä¡Ö¤ß¤ß¤è¤ß¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¶áÇ¯¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ó¥È¥Þ¥¤¥à¥·¥¢¥¿¡¼SOUKI¡Ê¥½¥¦¥¡Ë¡×¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Î¤Ê¤¤É½¸½¤Ë¤âÄ©ÀïÃæ¡£
À¾ÏÆÍ´õ
ÀèÅ·À¤Î¼å»ë¤Ç¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤ËÁ´ÌÕ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë¡£Âç³Ø¤ÇÀ¼³Ú¤òÀì¹¶¡£¸½ºß¤Ç¤â¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¶ÈÌ³¤ò´Þ¤á¡¢²»¤ÈÀ¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç¤Î·±Îý¤Ç¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢µ»Ç½¤Î¸þ¾å¤ËÎå¤à¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¹ç¾§ÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÈÀ¼³Ú¤ò·ÑÂ³¡£ÅÅ¼Ö¥ª¥¿¥¯¤Ç¡¢¼ÖÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¥Á¡¼¥à¡ÖVIRAL POCKET¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖVIRAL POCKET¡Ê¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡¢½Ä·¿Æ°²è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÁÈ¿¥¡£SNSÁíºÆÀ¸30²¯²óÄ¶¤¨¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡ÖËèÆü¤Ï¤Ë¤«¤àËÍ¤¿¤Á¤Ï¡£¡×¤ä¡¢ZÀ¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤Ñ¡¼¤Á¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¥Ò¥Ã¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¡£¼«¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤«¤é¡¢´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢SNS¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î´ë²è¡¦À©ºîÎÏ¤Ë¡¢ZÀ¤Âå¤Ø¤Î´¶ÅÙ¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡È¼¡¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¡É¤ò¶¦ÁÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£