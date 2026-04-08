ILLITがセルフメイク風景を公開！スタイリングや外出するファッションアイテムに悩む

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ILLITが、4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI（マミラピナタパイ）』の「GRWM」バージョンのコンセプトフォトとフィルムを公開した。

■セルフィーを撮りながら楽しむILLIT

「GRWM」バージョンは、ミニアルバムの収録曲「GRWM (Get Ready With Me)」のテーマと繋がっている。一日の始まりを準備するILLITの姿を追う形式で構成され、華やかなステージではなく、個人的な空間から生まれるリラックスした自然な瞬間を捉えている。セルフメイクやスタイリングをしながら好みを共有するシーンは、日常のすべての過程を主体的な自己表現の手段とする10代・20代世代の共感を呼び起こす。

コンセプトフィルムには、外出の準備に取り掛かったILLITの胸躍る高揚した雰囲気が映し出されている。彼女たちは外出直前までファッションアイテムを考え、大胆なポーズでセルフィーを撮りながら、すべての瞬間を楽しんでいる。メンバーのいたずら心に満ちた、弾むエネルギーが感じられる。

ILLITは、カムバックを前にコンテンツを公開。メンバーごとに似た動物たちと一緒に描かれた「PAW PAW」バージョンのコンセプトフォトなどに込められた「ILLIT感性」は、同世代の好みを的確に捉えている。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

■リリース情報

2026.04.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Bubee」

2026.04.30 ON SALE

MINI ALBUM『MAMIHLAPINATAPAI』

■関連リンク

ILLIT OFFICIAL SITE

https://illit-official.jp/