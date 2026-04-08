買い場は訪れたのか、これだけある反転期待の銘柄群＜大山季之の米国株マーケット・ビュー＞
◆インデックスの足を引っ張るマグニフィセント7の株価低迷
パキスタンの仲介で、米国とイランが即時停戦で合意したと報じられている。早速、「TACOトレード再開」とばかりに、時間外で米国株市場は急反発しているが、これで万事解決と判断するのは時期尚早だろう。今回の合意は一時しのぎの面が強く、事態の完全収束にはほど遠い。1カ月の混乱に伴うサプライチェーンの毀損が世界経済に及ぼす影響も、現段階では見通せていない。やはり、3月のFOMC（米連邦公開市場委員会）後の会見で、FRB（米連邦準備制度理事会）のパウエル議長が「誰にも分からない」と吐露したとおり、不透明感が漂う状況は続いていると見るべきだろう。
そんな状況だからこそ、ここで一度、イラン情勢から一歩視線を外し、主要株価指数や個別銘柄の年初来パフォーマンスを改めて精査してみたい。年初来から4月3日までの騰落を見ると、S&P500種指数は約4％下落、ナスダック総合指数は約6％の下落を記録している。同時期、日経平均株価が約4％上昇し、韓国のKOSPIに至っては約24％もの急騰を見せていることと比較すれば、米国株市場全体がいかに低迷しているかが分かる（株価指数はいずれも現地通貨ベース）。
この米国株低迷の主因は、端的に言えば「マグニフィセント・セブン（M7）」の不振に集約される。M7全体の年初来パフォーマンスは約12％の下落。エヌビディア 、アルファベット 、アップル は約5％前後の下落と指数並みの下げにとどまっているが、アマゾン・ドット・コム は約9％、メタ・プラットフォームズ は約13％、そしてテスラ が約15%、マイクロソフト は約23％という大幅な下落を演じている。
しかし、指数が沈んでいるからといって、米国株のすべてが不振なわけではない。セクター別で見れば、エネルギー関連は30％超、素材関連は10％超の上昇を示しており、S&P500構成銘柄の中から高配当銘柄を厳選したETF（ステート・ストリート・スパイダーポートフォリオS&P 500高配当株式ETF ）も約5％の上昇を記録している。
個別銘柄に目を向ければ、株価が年初来で約3倍の水準に達しているメモリー半導体大手のサンディスク を筆頭に、化学薬品大手のライオンデルバセル・インダストリーズ 、化学製品世界最大手のダウ 、通信インフラのシエナ 、データ・ストレージ大手のウエスタン・デジタル などはいずれも70％以上、メタとの光ファイバーの大型契約が話題を呼んだコーニング も70%近い株価上昇を達成している。
これらの株価推移は何を意味しているのだろうか。イラン情勢が相場全体の下押し圧力になっているのは事実だが、それだけでは説明がつかない。マーケットの深部では、地政学リスクとは別の、より巨大な力学が働いているのではないか。こうした視点で市場を読み解くことが、これからの投資戦略を練る上で極めて重要になる。
◆マイクロソフトは10年ぶりの割安水準、企業価値は本当に下がったのか
現在の市場環境において、一つの指針となるのが「米国の富裕層がどのようなポジションを取っているか」を探ることだ。先日、米CNBCが興味深いニュースを報じていた。それによると、資産1億ドルを超える超富裕層向け投資グループとして知られる「R360」メンバーの資産配分では、現在、保有銘柄をエネルギーや防衛セクターへシフトさせる一方、短期国債を含めた「現金比率」を30％まで高めているという。