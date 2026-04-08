『ボイプラ2』出演の振付師・YUMEKI、“モテますか？”にまさかの回答 グッとくる異性のしぐさ告白
ITZYやILLIT、M!LKなど数々のアーティストの振り付けを手がけ、グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）に練習生として出演したダンサー・YUMEKIが、3月31日深夜放送のテレビ朝日系『若槻千夏のうるさい心理テスト』に出演した。
【写真】「モテますか」にまさかの回答をするYUMEKI
同番組は、若槻千夏とゲストたちが、心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ。恋愛観が分かる心理テストを実施し、YUMEKIの恋愛観などに迫った。
今回の心理テストは「異性の一番グッとくる仕草」を選ぶというもの。選択肢は「無邪気な笑顔」「何かに没頭している真剣なまなざし」「さりげないボディタッチ」「一息ついてメガネを外す瞬間」の4つ。YUMEKIは即答で「一息ついてメガネを外す瞬間」を選択した。若槻も同じ答えで、2人の意見が一致した。
YUMEKIは理由について「何かを一生懸命頑張ったあとに、メガネを外す」とギャップに惹かれると語った。一方、若槻も「ギャップでしょ」と深くうなずき、“インタビューのときだけメガネをかけている俳優”といった普段見られない一面が見えたときのギャップ萌えを例に挙げた。
さらに、恋愛スタイルについても話がおよび、グイグイ行くタイプかとたずねられたYUMEKIは「自分の気持ちも大事だと思うんですけど、相手の気持ちをすごく優先するタイプ」と告白。「1人の感情だけで成立するものじゃない」と、恋愛をキャッチボールと捉え、「向こうがアクションを起こしたらこっちも行く。向こうが引いたらこっちも引いてみたいな」と語った。
相手の様子を見ながら動くスタイルに若槻は「余裕感じますね」「モテますね」「絶対に好きになるって！」と感心した様子。改めて「モテますよね」と話を振られたYUMEKIは「まあ、ありがとうございます」と余裕の表情で応じていた。
【写真】「モテますか」にまさかの回答をするYUMEKI
同番組は、若槻千夏とゲストたちが、心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ。恋愛観が分かる心理テストを実施し、YUMEKIの恋愛観などに迫った。
YUMEKIは理由について「何かを一生懸命頑張ったあとに、メガネを外す」とギャップに惹かれると語った。一方、若槻も「ギャップでしょ」と深くうなずき、“インタビューのときだけメガネをかけている俳優”といった普段見られない一面が見えたときのギャップ萌えを例に挙げた。
さらに、恋愛スタイルについても話がおよび、グイグイ行くタイプかとたずねられたYUMEKIは「自分の気持ちも大事だと思うんですけど、相手の気持ちをすごく優先するタイプ」と告白。「1人の感情だけで成立するものじゃない」と、恋愛をキャッチボールと捉え、「向こうがアクションを起こしたらこっちも行く。向こうが引いたらこっちも引いてみたいな」と語った。
相手の様子を見ながら動くスタイルに若槻は「余裕感じますね」「モテますね」「絶対に好きになるって！」と感心した様子。改めて「モテますよね」と話を振られたYUMEKIは「まあ、ありがとうございます」と余裕の表情で応じていた。