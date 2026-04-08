EXILE TAKAHIRO、福岡の街中で“心を救われた”芸能人明かす「めちゃくちゃ優しく…」
EXILE TAKAHIROが、7日放送の日本テレビ系『X秒後の新世界』（後10：00〜後11：00）に出演。初めて握手してもらった“芸能人”を明かした。
【写真複数あり】「小さい時からイケメン」海パン姿で海ではしゃぐ幼少期のTAKAHIRO
この日番組では「初めて」にまつわる調査を実施したが、「困難な状況で落ち込む」「気持ちがくじける」といった意味合いで使用される表現「心が折れる」。このフレーズを初めて使ったのが、女子プロレスラーの神取忍であることが明かされ、スタジオでVTRを見守っていたTAKAHIROらも驚きの声を上げた。
するとTAKAHIROが「僕、物心ついて初めて握手したのが、神取忍さん」と明かした。神取とは福岡の街中で出会ったといい、「めちゃくちゃ優しく握手してくれて、僕はどちらかというと心を救われた」と振り返った。
【写真複数あり】「小さい時からイケメン」海パン姿で海ではしゃぐ幼少期のTAKAHIRO
この日番組では「初めて」にまつわる調査を実施したが、「困難な状況で落ち込む」「気持ちがくじける」といった意味合いで使用される表現「心が折れる」。このフレーズを初めて使ったのが、女子プロレスラーの神取忍であることが明かされ、スタジオでVTRを見守っていたTAKAHIROらも驚きの声を上げた。
するとTAKAHIROが「僕、物心ついて初めて握手したのが、神取忍さん」と明かした。神取とは福岡の街中で出会ったといい、「めちゃくちゃ優しく握手してくれて、僕はどちらかというと心を救われた」と振り返った。