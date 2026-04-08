◇プロ野球セ・リーグ 阪神 9-3 ヤクルト（7日、甲子園）

甲子園開幕戦で、11安打9得点と大爆発した阪神打線。中でも5回先頭で勝ち越しの足がかりとなるヒットを放った福島圭音選手は、今季開幕直後に育成から支配下登録され、存在感を示し続けています。

育成出身の福島選手は、昨季2軍で盗塁王の俊足が武器。開幕直後に支配下に上がり、ここまで5試合で.313を記録。直近2試合連続マルチ安打となっています。

藤川球児監督は、「チームですから打線になって向かっていく一つの歯車の中に入ってやれている。これまでの貯金かもしれない」とこの日2安打の福島選手をねぎらいつつ、「一歩目ですからまだまだです」と今後への期待を込めました。

また、8回には佐藤輝明選手が待望の今季第1号を記録。この日は、4安打4打点と大暴れでした。指揮官は、「7回に丸山（和郁）選手に2ランを打たれてうーんという感じだったので、ここで4番がゲームを終わらせてくれるというのは、一番いいところでのホームランだった」と絶賛しました。