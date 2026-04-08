ジャングルポケットのおたけ（43）が7日、自身のXを更新。地元で発せられた「不審者情報」に関心を寄せた。

東京都中央区の公式Xアカウントは7日午前「【不審者に注意！】昨日午後10時35分頃、中央区日本橋人形町1丁目の路上において、帰宅中の女子高生を見てウィンクをした男性がいるという不審者情報がありました。不審な人を見かけたら、ためらわずに110番通報してください」とポストし、注意を呼び掛けた。

この投稿に対し「ウインクが何の法律に抵触するんだよ」「ウインクしただけで不審者扱いってどうなの？」「よっぽど不快なウインクだったんだろうね」「中央区様はウインクすら犯罪予備軍扱いですか 世知辛い世の中ですね」「ウィンクしたら通報される昨今なんだ」などとさまざまなコメントが書き込まれた。

おたけも、この中央区のXのポストを添付し「もう少し詳しく教えて下さい」と要望を記した。続くポストでは「地元なので怖いので」「なんで知りたいのか？とか心当たりがあるのか？などコメントきますがありませんよ。地元で起きてる事なので気になるだけです。地元なので」と説明した。

結局その後、中央区は7日夜にXを「不審者情報（追加情報）」として更新し「人形町1丁目の不審者情報については、メールけいしちょうに基づき発信したものですが、改めて確認したところ、女子高校生はニヤニヤしながら近づく男性に、すれ違いざまにウインクされ、身の危険を感じ警察に相談したとのことでした」と状況を記した。

おたけは東京都中央区月島で、もんじゃ焼き店「もんじゃ竹の子」の経営もしている。