やのまんから、世界にひとつのピクセルアート作りに挑戦できるジグソーパズル「ドット絵クリエイター」が登場。

50年以上培ったジグソーパズル技術によって誕生した「全方向に繋がるピース」が、自由な表現を可能にしてくれます！

やのまん「ドット絵クリエイター」

発売日：2026年3月下旬

種類：単色カラー(80ドットピース入) 16種、5色セット 2種

ジグソーパズルの製造販売事業を手掛ける「やのまん」から「ドット絵クリエイター」が登場。

初心者でも手軽にドット絵アート作りに挑戦でき、絵が苦手でもピースを組み合わせるだけで表現力を養えます。

1974年から50年以上培っている、やのまんのジグソーパズル製造技術を活かして作られた「全方向に繋がるピース」が自由な表現を可能に！

四辺どこでも繋げることができる相似形ピース(ドット・ピース)を使って、表現力を無限大に広げる新感覚のドット絵アート(pixel art)作成が楽しめます。

「ドット絵クリエイター」のピースは約2センチの大きさでのり付け不要。

何度でも繰り返しで遊べる、樹脂製ドットです。

デジタル全盛の時代だからこそ、自分の手でひとつひとつピースを当てはめ、形を作っていく「アナログな没入感」が見直される昨今。

しかし、従来のアートホビーは「完成見本通りに作る」ものが多く、自由な表現にはハードルがありました。

「ドット絵クリエイター」は、絵を描くことが苦手な方でもピースを組み合わせるだけで、誰にも縛られない自由な表現力を養えるツールです！

また、さまざまな作例をWebページに掲載しており、何を作ればいいかわからなくても作例からチャレンジができます。

無限に広がる表現力を形にし、指先から生まれる世界にひとつのピクセルアート。

ベースとなるキャンパスがない「ドット絵クリエイター」なら、手のひらサイズの作品から、壁一面を覆うような壮大な大作まで自由に挑戦できます。

はめ込み方式で組み立てるピースだから試行錯誤しやすく、納得できるまで表現の追求が可能。

完成した作品をフレームなどに入れて飾れば、自分で創り上げた「世界にひとつだけの傑作」が日常の空間を彩り、暮らしに潤いをもたらします！

単色カラー

価格：各1,100円(税込)

内容：80個入

80個のピースが入った単色カラーは、16種類のカラーバリエーションを展開。

スノーホワイトやナイトブラック

フォググレーといったモノクロ表現ができる色をはじめ

ディープネイビーに

レイクブルー

スカイブルーと、ブルー系のカラーも多彩に用意されています。

ほかにもグレープパープルや

ライトパープル

オーロラレッドなども表現の幅を広げてくれるカラー。

バークブラウンや

デザートサンドイエロー

テラブラウンといった、茶系統の色も充実しています！

ほかにもシャインオレンジに

ハニーイエロー

フォレストグリーンや

リーフグリーンがそろっており、好みに合わせて必要な色を選べるラインナップになっています☆

5色セット

価格：各5,280円(税込)

種類：トライアルセットエナジー（赤系セット）、トライアルセットクール（青系セット）

内容：各色80個入

・トライアルセットエナジー スノーホワイト、フォググレー、オーロラレッド、バークブラウン、ハニーイエロー

・トライアルセットクール ナイトブラック、フォググレー、レイクブルー、スカイブルー、シャインオレンジ

「ドット絵クリエイター」の入門時に便利な、5色セットも2種類展開。

赤系の「トライアルセットエナジー」と、青系の「トライアルセットクール」があり、このセットからドット絵作りを始めることもできます！

作品例：神奈川沖浪裏

日本を代表する作家葛飾北斎の『神奈川沖浪裏』を、24×24のドットで再現。

青系で構成されている波に対して、ハニーイエローとデザートサンドイエローで背景を作成し、波の形状や色が映える配色にしています☆

波はディープネイビーやスカイブルーを不規則に混ぜながら配置。

単なる塗りつぶしでは表現できない「水の流れ」をつくり、動いている波に見せています。

名画の計算しつくされた表現を自分なりに楽しめるのも「ドット絵クリエイター」の魅力です！

作品例：うさぎ

16×16のドットで表現したうさぎ。

ナイトブラックをうさぎのシルエットの外周に使用して、背景と明確に区別することで、印象を強く残す絵にしています。

うさぎをキャラクターのように、ポップに浮き上がらせている作品例です☆

手軽に好きな色と大きさでピクセルアートを作って楽しめる、新しいジグソーパズル。

やのまんから発売されている「ドット絵クリエイター」の紹介でした☆

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