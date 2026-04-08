世界にひとつのピクセルアート作りを自在に楽しめる！やのまん「ドット絵クリエイター」
やのまんから、世界にひとつのピクセルアート作りに挑戦できるジグソーパズル「ドット絵クリエイター」が登場。
50年以上培ったジグソーパズル技術によって誕生した「全方向に繋がるピース」が、自由な表現を可能にしてくれます！
やのまん「ドット絵クリエイター」
発売日：2026年3月下旬
種類：単色カラー(80ドットピース入) 16種、5色セット 2種
ジグソーパズルの製造販売事業を手掛ける「やのまん」から「ドット絵クリエイター」が登場。
初心者でも手軽にドット絵アート作りに挑戦でき、絵が苦手でもピースを組み合わせるだけで表現力を養えます。
1974年から50年以上培っている、やのまんのジグソーパズル製造技術を活かして作られた「全方向に繋がるピース」が自由な表現を可能に！
四辺どこでも繋げることができる相似形ピース(ドット・ピース)を使って、表現力を無限大に広げる新感覚のドット絵アート(pixel art)作成が楽しめます。
「ドット絵クリエイター」のピースは約2センチの大きさでのり付け不要。
何度でも繰り返しで遊べる、樹脂製ドットです。
デジタル全盛の時代だからこそ、自分の手でひとつひとつピースを当てはめ、形を作っていく「アナログな没入感」が見直される昨今。
しかし、従来のアートホビーは「完成見本通りに作る」ものが多く、自由な表現にはハードルがありました。
「ドット絵クリエイター」は、絵を描くことが苦手な方でもピースを組み合わせるだけで、誰にも縛られない自由な表現力を養えるツールです！
また、さまざまな作例をWebページに掲載しており、何を作ればいいかわからなくても作例からチャレンジができます。
無限に広がる表現力を形にし、指先から生まれる世界にひとつのピクセルアート。
ベースとなるキャンパスがない「ドット絵クリエイター」なら、手のひらサイズの作品から、壁一面を覆うような壮大な大作まで自由に挑戦できます。
はめ込み方式で組み立てるピースだから試行錯誤しやすく、納得できるまで表現の追求が可能。
完成した作品をフレームなどに入れて飾れば、自分で創り上げた「世界にひとつだけの傑作」が日常の空間を彩り、暮らしに潤いをもたらします！
単色カラー
価格：各1,100円(税込)
内容：80個入
80個のピースが入った単色カラーは、16種類のカラーバリエーションを展開。
スノーホワイトやナイトブラック
フォググレーといったモノクロ表現ができる色をはじめ
ディープネイビーに
レイクブルー
スカイブルーと、ブルー系のカラーも多彩に用意されています。
ほかにもグレープパープルや
ライトパープル
オーロラレッドなども表現の幅を広げてくれるカラー。
バークブラウンや
デザートサンドイエロー
テラブラウンといった、茶系統の色も充実しています！
ほかにもシャインオレンジに
ハニーイエロー
フォレストグリーンや
リーフグリーンがそろっており、好みに合わせて必要な色を選べるラインナップになっています☆
5色セット
価格：各5,280円(税込)
種類：トライアルセットエナジー（赤系セット）、トライアルセットクール（青系セット）
内容：各色80個入
・トライアルセットエナジー スノーホワイト、フォググレー、オーロラレッド、バークブラウン、ハニーイエロー
・トライアルセットクール ナイトブラック、フォググレー、レイクブルー、スカイブルー、シャインオレンジ
「ドット絵クリエイター」の入門時に便利な、5色セットも2種類展開。
赤系の「トライアルセットエナジー」と、青系の「トライアルセットクール」があり、このセットからドット絵作りを始めることもできます！
作品例：神奈川沖浪裏
日本を代表する作家葛飾北斎の『神奈川沖浪裏』を、24×24のドットで再現。
青系で構成されている波に対して、ハニーイエローとデザートサンドイエローで背景を作成し、波の形状や色が映える配色にしています☆
波はディープネイビーやスカイブルーを不規則に混ぜながら配置。
単なる塗りつぶしでは表現できない「水の流れ」をつくり、動いている波に見せています。
名画の計算しつくされた表現を自分なりに楽しめるのも「ドット絵クリエイター」の魅力です！
作品例：うさぎ
16×16のドットで表現したうさぎ。
ナイトブラックをうさぎのシルエットの外周に使用して、背景と明確に区別することで、印象を強く残す絵にしています。
うさぎをキャラクターのように、ポップに浮き上がらせている作品例です☆
手軽に好きな色と大きさでピクセルアートを作って楽しめる、新しいジグソーパズル。
やのまんから発売されている「ドット絵クリエイター」の紹介でした☆
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