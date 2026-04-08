８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、りん（見上愛）が婚家でまさかの事態に巻き込まれてしまう。

娘の環も言葉がしゃべれるほど大きくなるが、りんの夫・亀吉（三浦貴大）の酒乱とモラハラぶりは変わらず。この日も酒を飲んで深夜帰宅。りんが実母に書いていた手紙の一部が読めず、自分の学のなさをひがみ、りんに八つ当たりする。

娘の環にまで絡もうとしたことから、りんはほうきで応戦。亀吉は水が入った茶碗を投げつけるもフラフラで、あんどんにぶつかり、それが原因で家が火事になってしまう。

亀吉の母が驚いて部屋にやってくるも、亀吉だけを助けてとっとと逃げてしまったことから、あ然とするりん。そして環を抱えたまま、火事のどさくさに紛れて一ノ瀬の実家に逃げる。

娘のただならぬ表情を見た母の美津（水野美紀）は、東京へ逃げるように進言。すると、家の戸が激しく叩かれ、誰かが来たようで…。

この日はここでドラマは終了。誰がやってきたかは分からないまま。切羽詰まった様子に、亀吉が追いかけてきた？とも思われるが、ネットでは、「ラスト、一ノ瀬家の戸をドンドンと叩いたのは…虎太郎と予想」『ラストで戸を叩いているのは虎太郎ですよね？」「最後の戸を叩いているのは、奥田家の使者ではなく心配した虎太郎だといいな。そうであれ」「最後の戸を叩くのはござるの中村様か虎太郎では」「来たよ、来たよ、きっと彼だ。虎太郎だよね？」など、りんの思い人である虎太郎（小林虎之介）と予想する声が多数だった。果たして…？