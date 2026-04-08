全国には数多くの難読駅名が存在します。本コーナーでは、読み間違いが多い難読駅名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

読めば、うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをするなんてこともなし！ 難読駅を訪ねたくなること間違いなしです!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「上枝駅」という漢字を読めますか。「上」の読み方が特殊です。

難易度：★★★★★

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：ほずええき

上枝駅は岐阜県高山市上切町に位置するJR東海・高山本線の駅です。

高山駅の隣駅であり、観光地として知られる高山市街地から北側へひと駅進んだ場所にあります。1934年の全通時に開業したこの駅は、かつて属していた大野郡上枝村の名に由来します。

上枝（ほずえ）という地名は、もともと「ほずえ」という呼び名が先にあり、それに漢字を当てたものと考えられています。

「ほずえ」とは、木の枝先や物事の末端を意味する言葉で、この地域が川の上流にある行き止まりに近い場所、つまり“先端”に位置していたことに由来すると考えられます。

その意味に合わせて、「上流側」を示す「上」と、「枝先」を表す「枝」の字が当てられ、「上枝」と表記されるようになったといわれています。

駅から徒歩圏内には「飛騨高山まつりの森」や「飛騨高山テディベアエコビレッジ」といった観光スポットがあります。

まつりの森では、日本三大美祭のひとつに数えられる高山祭の実物大の屋台が展示されており、精巧なからくり人形や彫刻、漆塗りの技術を間近で見学することができます。

駅周辺は飛騨牛の養育農家や、高山特有の冷涼な気候を活かした野菜の生産が盛んな地域です。とくに「飛騨紅かぶ」は、この地域を代表する伝統野菜です。これを塩だけで漬け込んだ「赤かぶ漬け」は、冬の保存食として古くから重宝されてきました。

また、近隣の飲食店では飛騨牛を用いたステーキや牛串、さらには高山ラーメンを看板に掲げる店舗も点在しています。

高山ラーメンは細打ちのちぢれ麺と、鶏ガラベースのしょう油スープが特徴で、スープとタレを一緒に煮込むという独特の製法の人気のご当地ラーメンです。

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【難読漢字】駅名当て「上枝駅」 高山ラーメンは必食！（2枚）