フランスで、およそ18％のガソリンスタンドで品切れになっています。石油大手がガソリンや軽油の「上限価格」を導入していることが背景にあります。

【映像】品切れにより、がらんとしたガソリンスタンド

神志那諒リポ「パリ市内のガソリンスタンドですが、価格が表示されていません。そしてお客さんはおらずがらんとしています。ガソリンも軽油もすべて売り切れてしまったということです」

フランスの政府報道官は7日、フランス全土のおよそ18％のガソリンスタンドで、「品切れ」が起きていると発表しました。

フランスの石油大手の「トタルエナジーズ」が、ガソリンと軽油の「上限価格」を導入していることが背景にあります。

トタル社は「上限価格」をガソリンは1リットルあたり1.99ユーロ、軽油は2.09ユーロ（※4月8日から4月末まで軽油は2.25ユーロに引き上げ）に設定しています。

他の割引サービスを使うと、他社と比べて最大およそ15％安くなることから、客が集中して品切れにつながっているということです。

フランス西部のナント近郊では7日、建設業界の労働者らが、軽油の価格高騰に抗議するため、およそ40台のトラックで高速道路を封鎖しました。

政府報道官は、「供給の問題ではなく、輸送網に負荷がかかっている」として、支援策の準備を進めていると表明しました。

フランスでは、アメリカとイスラエルがイランを攻撃した前日の2月27日と比べて、6日時点でガソリンがおよそ15％、軽油がおよそ30％、値上がりしています。（ANNニュース）