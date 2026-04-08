国内外のスタートアップ（新興企業）が集結する「ＳｕｓＨｉ Ｔｅｃｈ Ｔｏｋｙｏ（スシテック東京）２０２６」が２７〜２９日、江東区有明の東京ビッグサイトで開かれる。

企業のトップや投資家、研究者らが参加するアジア最大級の国際交流イベントとなる。

都が毎年開催しており、今回で４回目。スシテックの名称は、「Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ（持続可能）な都市をＨｉｇｈ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（先端技術）で実現する」という目的を表す英文の一部を取った。

今年は、昨年より約１５０社多い約７５０社の出展を見込んでおり、投資家らと意見交換できる場を用意する。昨年は約５万７０００人が参加し、６０００を超える商談が成立した。今回はやり取りできるスペースを大幅に拡充する。

会場では、ＡＩ（人工知能）とロボティクス（ロボット工学）、レジリエンス（強靱（きょうじん）性）、エンターテインメントの４分野について、それぞれトークイベントや、最新技術のデモンストレーションが行われる。

トークイベントには各国の経営者や有識者らが参加し、ＡＩ研究の第一人者、松尾豊・東大教授は大学発のスタートアップが目指す姿をテーマに議論する。ロボット工学者の石黒浩・大阪大教授も登壇し、ＡＩとロボットがともに働く未来像について意見を交わす。

このほか、ＮＥＣの森田隆之社長や富士通の時田隆仁社長、東大の藤井輝夫学長らも参加する。米半導体大手エヌビディアや米グーグルの幹部も対談に出席する予定だ。

２７、２８日は商談会を中心とした「ビジネスデイ」。チケットを販売しており、一般は２万円、学生は２０００円。祝日の２９日は、親子連れらが未来の技術を楽しめる入場無料の「パブリックデイ」としている。