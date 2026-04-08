コンバース×TAPPEI♡自分好みに楽しむカスタムスニーカー登場

自分だけの一足を作れるコンバースのカスタマイズサービスに、注目のコラボが登場♡タトゥーアーティストTAPPEI氏のポップで個性的な世界観が、オールスターに落とし込まれた特別デザインです。遊び心あふれる“塗り絵”のようなデザインで、組み合わせ次第で無限の楽しみ方が広がるのも魅力。今しか手に入らない限定カスタムシューズをチェックしてみてください♪

遊び心あふれる限定デザイン

今回のコラボは、TAPPEI氏の個展「TAPPEIWORLD」を記念して実現。

描き下ろしのオリジナルデザインは、天使のキャラクターをベースに“塗り絵”のインスピレーションをプラスしたユニークな仕上がりです。

「RightPage」「LeftPage」などのキーワードがデザインに散りばめられ、グラフィカルで遊び心のある一足に。ポップな世界観が足元から気分を上げてくれます。

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自由に組み合わせて楽しめる♡

左右のアッパーはそれぞれ2種類、さらにタンも2種類から選べるため、自分好みの組み合わせが可能。

まるでアート作品を完成させるような感覚でカスタマイズできます。

対象モデルは「ALLSTAR(R)HIALLWHITE」で、価格は12,650円（税込）。サイズは22.0cm～28.0cm、29.0cm、30.0cmまで幅広く展開されています。

限定ノベルティも見逃せない

本コラボシューズ購入者には、オリジナルステッカーを1点につき1枚プレゼント。さらにWhiteatelierBYCONVERSE原宿店で購入すると、先着でオリジナルキーホルダーも付いてきます。

販売期間は2026年4月10日（金）～5月10日（日）まで、原宿店と公式オンラインショップで展開されます。

※数量限定につき、なくなり次第終了となります。

自分だけの特別な一足を

コンバース×TAPPEIのコラボは、ファッションとアートが融合した特別な一足♡自分好みにカスタマイズできる楽しさと、ここでしか手に入らないデザイン性が魅力です。

足元から個性を表現したい方や、人と差をつけたい方にもぴったり。ぜひこの機会に、自分だけのオリジナルスニーカーを手に入れてみてください♪