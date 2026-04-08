藤岡弘、リアル改造人間？ 体を維持するために常に鍛錬「サイボーグだな、と」
俳優の藤岡弘、（80）、藤岡真威人（22）親子が8日、東京・銀座三越で行われたブライトリング・ジャパン限定モデル『トップタイム B01 レーシング 仮面ライダー リミテッド』の誕生にあわせて開催されるポップアップストアの取材会に参加した。
【動画】80歳・藤岡弘、筋トレしないと体が維持できない！？
1971年4月3日に第1話が放送された『仮面ライダー』は生誕55周年を迎えたばかり。弘は『仮面ライダー』で本郷猛／仮面ライダー1号を演じ、真威人も映画『仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ』（2021）で本郷猛／仮面ライダー1号を演じている。弘は「今年は仮面ライダー1号／本郷猛を私がやらせていただきまして、55年。55年という時を経て、感慨深いものがあります」としみじみ。真威人は「皆さん、ご覧になられたと思うんですけど、仮面ライダー1号とそしてサイクロン号の前でまさか父と一緒に立てるとは思っていなくて。本当に僕としてもすごくこみ上げてくるものがあります」と興奮した様子で話していた。
芸能生活61年となった弘は「61年間、鍛え続けています」ときっぱり。ただ、激しいアクションでのアクシデントなどで何度も生死をさまよったこともあり、体は満身創痍。この日も左の足首をねんざという爆弾を抱えていたそう。弘は「満身創痍。スタントを使わないで芸能界でやってきた。体中に痕跡が残っていてね。今も左足のねんざが完治していない。80％ぐらい治っているんですが。昔やった傷が、この年になって出てくるんですね」と明かす。そして「それを抑えるためにも筋肉を鍛えないと持たない。筋肉を鍛え続けないと自分の体が維持できない。サイボーグだな、と」と弘は笑い、真威人は「暇さえあれば腕立てとかスクワットを始めるんですよ！僕も心配になる時があるんですけど、それも体を守るためなので」と驚いていた。
銀座三越でのポップアップストアは14日まで。仮面ライダー1号像、サイクロン号の展示も行われる。
■仮面ライダー
世界征服を企む悪の秘密結社「ショッカー」に捕らえられた本郷猛は、組織の戦士となるべく改造手術を施されてしまう。だが、本郷は脳改造の直前に脱出を果たし、ショッカーから世界を守るために仮面ライダー1号として戦うことを決意。同じく改造手術を受けた一文字隼人＝仮面ライダー2号と共に、ショッカー、ゲルショッカーの怪人を迎え撃つ。こうして「仮面ライダー」と「悪の組織」の、長きに渡る戦いが始まった！
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1971年4月3日に第1話が放送された『仮面ライダー』は生誕55周年を迎えたばかり。弘は『仮面ライダー』で本郷猛／仮面ライダー1号を演じ、真威人も映画『仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ』（2021）で本郷猛／仮面ライダー1号を演じている。弘は「今年は仮面ライダー1号／本郷猛を私がやらせていただきまして、55年。55年という時を経て、感慨深いものがあります」としみじみ。真威人は「皆さん、ご覧になられたと思うんですけど、仮面ライダー1号とそしてサイクロン号の前でまさか父と一緒に立てるとは思っていなくて。本当に僕としてもすごくこみ上げてくるものがあります」と興奮した様子で話していた。
銀座三越でのポップアップストアは14日まで。仮面ライダー1号像、サイクロン号の展示も行われる。
■仮面ライダー
世界征服を企む悪の秘密結社「ショッカー」に捕らえられた本郷猛は、組織の戦士となるべく改造手術を施されてしまう。だが、本郷は脳改造の直前に脱出を果たし、ショッカーから世界を守るために仮面ライダー1号として戦うことを決意。同じく改造手術を受けた一文字隼人＝仮面ライダー2号と共に、ショッカー、ゲルショッカーの怪人を迎え撃つ。こうして「仮面ライダー」と「悪の組織」の、長きに渡る戦いが始まった！