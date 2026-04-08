階段のない暮らしに、憧れたことはありませんか。株式会社NEXERとトヨタウッドユーホームが共同で行ったアンケート調査で、平屋住宅を選んだ理由として69.6%が「階段がなく、生活が楽そうだから」と回答していることが明らかになりました。また、実際に平屋に住んでいる人の26.5%が「家事動線が楽」と実感しており、住む前のイメージが満足度にそのままつながっていることも判明しています。



【画像】平屋を選んだ（選びたい）理由は？

この調査は、「平屋住宅に住んでいる、または住みたいと思ったことがある」と回答した全国の男女293名を対象に、2026年1月から2月にかけてインターネットアンケートとして行われました。



約7割が「階段のない生活」に魅力を感じている

平屋を選んだ理由を複数回答で聞いたところ、最も多かったのは「階段がなく、生活が楽そうだから」で69.6%でした。次いで「老後を見据えた住まいにしたかったから」が44.4%、「家事動線がシンプルで効率的だと思ったから」が37.2%と続きました。



さらに、最も大きな理由をひとつだけ選ぶ設問でも、「階段がなく、生活が楽そうだから」が33.8%でトップとなりました。3人に1人が、階段のない暮らしを最大の決め手として挙げており、生活のしやすさや将来のライフスタイルを重視する傾向が明らかになっています。



8割以上が「最初から平屋一択」で決断

実際に平屋住宅に住んでいる人に対し、検討時に2階建てと迷ったかどうかを聞いたところ、「迷っていない」が85.7%、「迷った」が14.3%という結果になりました。実に8割以上の人が、最初から平屋を一択として決断しています。



迷った末に平屋を選んだ人からは、以下のようなコメントが寄せられました。

・年を取っても使えるから（40代・男性）

・住みやすい（40代・男性）

少数ではあるものの、2階建てと迷った人も最終的には「長期的な住みやすさ」を決め手にしていることがわかります。迷いながらも平屋ならではのメリットに惹かれ、決断に至ったケースが多いようです。



住んでわかった！平屋の「良かった」ポイント1位は家事動線

実際に平屋に住んでいる人に「特に良かったと実感していること」をひとつだけ選んでもらったところ、「家事動線が楽」が26.5%で最多となりました。次いで「老後も安心して暮らせそう」が22.4%、「掃除がしやすい」が16.3%という結果でした。

それぞれの項目について、具体的なコメントをご紹介します。



「家事動線が楽」と感じた人のコメント

・階段がないから楽。（50代・女性）

・上に行かなくてもいいから（50代・男性）

・部屋の移動が楽です（60代・男性）

・年を取ると便利（70代・男性）

・掃除が楽（40代・女性）

「上に行かなくていい」というシンプルな言葉に、平屋の快適さが凝縮されています。ワンフロアで家事が完結することの恩恵は、日々の積み重ねの中でじわじわと実感されるものなのでしょう。



「老後も安心して暮らせそう」と感じた人のコメント

・高齢の母と暮らしている為階段はつらいと思うため。（50代・男性）

・ほとんどの人が言う、子どもが独立したら2階などほとんど行かない。年をとれば2階に行くことはない。（60代・女性）

・年を取ると階段の上り下りが大変になるので負担が少ない平屋が楽でよかった（40代・女性）

・老後を快適に過ごしたい（60代・男性）

・段差が少なく移動しやすい（50代・女性）

高齢の家族との同居や、将来の自分自身の体力低下を見据えた声が多く寄せられました。「子どもが独立したら2階は使わない」という現実的な視点も印象的で、ライフステージの変化を先読みした選択であることがうかがえます。



「掃除がしやすい」と感じた人のコメント

・2階に上がったりしなくていいので、掃除機の持ち運びが楽（40代・女性）

・掃除機を持って移動しなくていいから（40代・女性）

・平屋で台風に強いのがメリットで、余計な階段掃除がないのが良かったです（40代・男性）

・階段があると、しんどい（30代・女性）

・平屋が1番楽階段の昇り降りとかないから（30代・男性）

掃除機を持って階段を上り下りする手間がないだけで、掃除へのハードルがぐっと下がることがわかります。また「台風に強い」という構造面のメリットに触れたコメントもあり、平屋ならではの安心感は生活全般にわたっていると言えそうです。



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今回の調査を通じて、平屋住宅を選ぶ最大の理由は「階段のない生活の楽さ」であり、実際に住んでからもその実感が満足度につながっていることが明らかになりました。そして、85.7%の人が2階建てと迷うことなく平屋を選んでいるという結果からも、平屋に対する明確なニーズが幅広い世代に広がっていることが読み取れます。日々の暮らしやすさや将来への備えを重視する人にとって、ワンフロアで完結する平屋住宅は、非常に魅力的な選択肢となりそうです。



【出典】

株式会社NEXERとトヨタウッドユーホームによる調査

▽トヨタウッドユーホーム