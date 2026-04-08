ブッシュネルから「レンジリコール機能」搭載の最新ツアーモデル『ピンシーカーツアーV7シフトジョルト』、4月24日デビュー
株式会社阪神交易から、レーザー距離計の新作アナウンス。「ブッシュネルゴルフから赤/緑OLED搭載、新たに『レンジリコール機能』も備えたハイスペックなツアーモデル『ピンシーカーツアーV7シフトジョルト』を4月24日に発売いたします」と同社。
【画像】スマホに残り距離の「推奨番手」を表示させる機能も！
PGAツアー選手の愛用率96.8％を誇る距離計の雄・ブッシュネル。今回リリースされる『ピンシーカーツアーV7シフトジョルト』は、視認性と操作性のさらなる追求がテーマだ。最大の特徴は、同社自慢の赤/緑ハイコントラストOLED。鮮明な赤色表示に加え、推奨距離を緑色で映し出すことで、どんな天候や背景下でも瞬時に情報を把握できる。
さらに、新機能として「レンジリコール機能」を搭載し、モードボタンを押すだけで最後に測定した距離を再表示でき、計測し直す手間も省ける。ピンフラッグ測定は最大500ヤードに対応し、測定完了を本体の振動と視界上のレッドリング発光で知らせる「ダブルジョルト機能」も、もちろん継承されている。
ハード面でも抜かりはない。本体側面には強力な「BITEマグネット」を内蔵し、カートフレーム等にピタッと装着可能。また、側面のスライドスイッチで「スロープモード」と競技対応の「直線距離モード」を瞬時に切り替えられる利便性も備える。
さらに今作は、Foresight Sportsのローンチモニター（GC3、GCクワッド等）と連携する「LINK-Enabledテクノロジー」を搭載。自身のショットデータを活用し、ディスプレイ上に最適な推奨番手を表示させることも可能だ（※別途データ取得が必要）。雨天時でも安心して使用できるIPX6の完全防水構造に、高級感のある専用プレミアムケースも付属している。価格はオープン。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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さらに、新機能として「レンジリコール機能」を搭載し、モードボタンを押すだけで最後に測定した距離を再表示でき、計測し直す手間も省ける。ピンフラッグ測定は最大500ヤードに対応し、測定完了を本体の振動と視界上のレッドリング発光で知らせる「ダブルジョルト機能」も、もちろん継承されている。
ハード面でも抜かりはない。本体側面には強力な「BITEマグネット」を内蔵し、カートフレーム等にピタッと装着可能。また、側面のスライドスイッチで「スロープモード」と競技対応の「直線距離モード」を瞬時に切り替えられる利便性も備える。
さらに今作は、Foresight Sportsのローンチモニター（GC3、GCクワッド等）と連携する「LINK-Enabledテクノロジー」を搭載。自身のショットデータを活用し、ディスプレイ上に最適な推奨番手を表示させることも可能だ（※別途データ取得が必要）。雨天時でも安心して使用できるIPX6の完全防水構造に、高級感のある専用プレミアムケースも付属している。価格はオープン。
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