サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のニルス・ニールセン監督（５４）が２日、契約満了に伴い退任した。アジア・カップ優勝からわずか１２日後の電撃退任。佐々木則夫女子ナショナルチームダイレクター（ＮＤ、６７）は「指導が甘い」とし、目標とするＷ杯優勝へ基準が足りない点を理由に挙げたほか、女子代表初の外国人監督のもとで生じたコミュニケーションの課題にも言及した。記者自身も取材の中で、通訳を介する難しさを実感する場面があった。

昨年１２月に実施されたニールセン監督の指揮１年目の総括取材会。約９０分にわたる取材の終了後、監督が「協力してほしいことがある」と切り出した。通訳を介し、次のように逆質問された。

「ニルスさんが『なでしこジャパン』と言ったときに、真っ先に頭に浮かんでくるものはなんですか？」

問いに対して順番に答えることになり、近くに座っていた私が最初だった。「ニールセン監督が『なでしこジャパン』と言ったとき…？」。質問の意図を十分に理解できず、とんちんかんな回答をしてしまった。指揮官が困惑した表情を浮かべていたのを覚えている。次の記者が「２０１１年のＷ杯優勝」と答えたことでようやく理解し、顔が熱くなった。

ただ、取材後に複数の記者から「自分も最初、何を答えればいいのか分からなかった」と声をかけられた。受け手によって認識にずれが生じたのはなぜか。同じ言葉でも、そこに浮かぶ情景は同じとは限らない。ニールセン監督の原文を確認した。

「Ｗｈａｔ ｉｓ ｔｈｅ ｆｉｒｓｔ ｔｈｉｎｇ ｙｏｕ ｔｈｉｎｋ ａｂｏｕｔ ｗｈｅｎ Ｉ ｓａｙ “ＮａｄｅｓｉｋｏＪａｐａｎ”？」。意訳すると「“なでしこジャパン”と聞いて、まず何が思い浮かびますか？」となり、通訳された言葉とは印象が異なっていた。

同取材でニールセン監督は、勝利から遠ざかっていた２５年の中盤ごろから「通訳を介してのコミュニケーションが問題だった」と明かしていた。同１１月の活動以降は狩野倫久コーチの口から戦術等を選手に落とし込むように変更。その後、成績がＶ字回復した。佐々木則夫女子ＮＤも退任会見で「どうしても通訳を通さなければならない。語学的に選手の何人かはストレートに分かるが、日本のコーチの方がよりストレートに言葉が伝わる」と理由を説明。優勝したアジア・カップでは、２人の主導権が入れ替わっていたという。

冒頭の問いに、ニールセン監督はこう続けていた。「次のＷ杯で優勝した後、同じ質問をしたとき、違う場面がみなさんの頭に浮かんでいることを望んでいる」。残念ながら、その未来に同氏の姿はない。言葉の違いを越えて描こうとした景色は、共有されることはなかった。（デイリースポーツ・松田和城）