「クラブごとにアドレスは変わります！」見て覚えるゴルフの基本【これだけできれば大丈夫! 初心者女子のためのゴルフBOOK】

見て覚えるゴルフの基本

クラブごとにアドレスは変わります！

スタンス（足の幅）はドライバーのように長いクラブは広くウェッジのように短いクラブは狭く構えるのが基本です。

スタンスはアイアンの時の肩幅を基準にします（ボールの位置はセンター）。フェアウェイウッドはアイアンと同じようにセットしたら、右足を靴片方分右にスライドさせます。そうするとボールの位置はセンターよりやや左になります。

ドライバーはさらに靴片方分右にスライドさせます。ドライバーはティーアップしているのでセンターからアッパー（上方向）で打つために、ボールの位置はフェアウェイウッドよりもさらに左になります。ティーの高さによっても変わるので、左足かかと線上を目安にして、打ちやすい位置をさがしましょう。

アイアン（基準）

フェアウェイウッド（FW）

ドライバー

ウェッジ

ウェッジは打つ距離が短くなればなるほどスタンスを狭くし、グリップも短く握ります。

女子のチェックポイント「スタンスは広げすぎない！」

スタンスは広げすぎると体が回転しにくいので、うまく打てません。

女性は広すぎる傾向にあるので最初はむしろ狭くすることをお勧めします。

【出典】『これだけできれば大丈夫! 初心者女子のためのゴルフBOOK』著：中村香織