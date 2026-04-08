本田技研工業株式会社が”走りの味がするカレー”を商品化した「プレリュー堂 スパイスポークカレー」を、4月17日からHonda公式ECサイト「Honda Fun Shop」で販売開始します。

同社の担当者によれば「24年ぶりに復活したPRELUDEは、若い世代の認知度が低いため、PRELUDEの走りの良さを新しいアプローチで感じていただくポップアップイベント”プレリュー堂”を昨年12月に渋谷で行いました。イベントは大好評となり、多くの商品化への声をいただき今回商品化となりました」というのが自動車メーカーがレトルトカレーを販売する理由だといいます。

「イベントでは、PRELUDEにHonda車として初めて採用した制御技術、Honda S+ Shift（エスプラスシフト）と、3つのドライブモード（SPORT・GT・COMFORT）を組み合わせることで実現した1台で6つの異なる走り＝”走りの味変”を、スパイスで表現したカレーを販売。ご用意した約1000食が完売するなど大きな反響をいただきました」

「今回発売する商品では、プレリュー堂にてご好評をいただいた”GT × Honda S+ Shift””SPORT × Honda S+ Shift””COMFORT × Honda S+ Shift”の3つスパイスを付属し、ベースとなるGTのカレーと組み合わせて計4つの味変カレーをご自宅でもお楽しみいただけるようにしました」

「商品開発と監修を担当したのは、年間850食のカレーを食べるスパイス料理研究家・一条もんこ氏で、PRELUDEを試乗体験し、それぞれの”走りの違い”をスパイスの香りと味で表現しています。このたびのレトルトカレー化を通じて、より多くの皆さまにクルマの”走りの楽しさ”をお届けします」と話してくれました。

Honda Fun Shopでの発売は4月17日からとなりますが、すでに「4月4日・5日にエンジョイホンダ＠もてぎにて先行販売を行い、多くの方に購入いただきました」とのこと。

プレリュー堂 スパイスポークカレー概要：

発売日：2026年4月17日（金）

販売チャネル：Honda公式ECサイト「Honda Fun Shop」 https://honda-fun-shop.com/[リンク]

価格：1200円（消費税込み）

内容量：レトルトカレー200ｇ、スパイス0.5ｇ×3袋

【PRELUDE】ポップアップイベント「プレリュー堂」ドキュメンタリームービー（YouTube）

https://youtu.be/6iuknAsTFoo



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https://getnews.jp/archives/3680727[リンク]

※画像提供：本田技研工業株式会社

(執筆者: 6PAC)